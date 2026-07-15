Argentina-Inglaterra: cómo estará el tiempo durante la semifinal y cuándo podría llover en Buenos Aires

La expectativa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra también puso al pronóstico en el centro de la escena. Mientras miles de personas organizan reuniones familiares, encuentros con amigos y festejos al aire libre, Buenos Aires atraviesa una jornada más templada, aunque la inestabilidad podría aparecer una vez terminado el partido.

El encuentro comenzará este miércoles a las 16 de la Argentina y se disputará en Atlanta. Para esa franja horaria, en la Ciudad y el conurbano se espera una temperatura de entre 17 y 19 grados, cielo mayormente cubierto, humedad elevada y viento del norte. El cambio será notorio luego de varias mañanas con registros cercanos a los seis grados. Se anticipó además un desmejoramiento hacia el final del día.

Quienes tengan previsto ver el partido en bares, plazas o espacios abiertos no enfrentarán el frío intenso de las jornadas anteriores. El ingreso de aire templado permitirá una tarde más agradable, aunque la abundante nubosidad reducirá la presencia del sol.

Durante las horas de la semifinal no se esperan fenómenos generalizados en el Área Metropolitana, pero podrían producirse algunas precipitaciones aisladas al avanzar la tarde. La recomendación es llevar abrigo liviano y sumar un paraguas si el regreso a casa será durante la noche.

Las condiciones serán muy diferentes para los futbolistas y los hinchas que viajaron a Estados Unidos. En Atlanta, el partido comenzará a las 15, una hora antes que en Buenos Aires, con temperaturas cercanas a los 31 o 32 grados. Debido a la humedad, la sensación térmica podría alcanzar entre 34 y 35 grados.

El pronóstico también contempla chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde, con probabilidades que oscilan entre el 20% y el 40%. El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, un estadio con techo retráctil y climatización, por lo que las condiciones exteriores no necesariamente afectarán el desarrollo del juego. Meteored señaló que el mayor riesgo estará en los alrededores y en los espacios destinados a los fanáticos.

Foto: Archivo MDZ

Para quienes permanezcan en Buenos Aires, el momento más inestable llegaría después del pitazo final. La combinación de humedad, viento norte y aumento de la temperatura favorecerá la formación de lluvias y chaparrones aislados durante la noche. No se anticipa necesariamente un episodio continuo, pero las condiciones pueden variar según el sector del AMBA. Por ese motivo, los festejos y actividades al aire libre podrían verse condicionados una vez finalizada la semifinal.

Qué pasará después de la semifinal

El ambiente templado continuará durante el jueves, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que podría ubicarse entre 19 y 21. El cielo seguirá parcialmente nublado y volverá a existir posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche.

En Atlanta, en tanto, el riesgo de tormentas aumentará después del encuentro, con probabilidades que podrían superar el 50% durante las primeras horas de la noche. Así, el clima acompañará con cierta calma los 90 minutos, pero podría cambiar rápidamente cuando llegue el momento de volver a casa o salir a celebrar.