Argentina-Inglaterra: despliegan un megaoperativo de seguridad en el Obelisco

En la previa del partido que esta tarde disputarán la Selección Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 , el Gobierno nacional y la administración porteña organizaron un amplio operativo de seguridad para responder a una eventual concentración de hinchas en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de atención será el Obelisco , aunque también habrá presencia policial en otros sectores considerados estratégicos. El operativo fue coordinado por el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de un comando unificado.

Según el esquema previsto, entre 700 y 800 efectivos de la Policía estarán destinados a la zona del Obelisco. La cantidad de agentes representará un refuerzo respecto del operativo implementado durante los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Suiza.

Las autoridades informaron que el dispositivo comenzará a intensificarse una vez finalizado el encuentro, previsto para alrededor de las 18. En ese momento se instalará un vallado en distintos sectores del centro porteño para ordenar la circulación de personas.

El perímetro alcanzará la avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito , Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha , y la avenida Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad.

Como parte de las medidas preventivas, también se colocaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para proteger el monumento ante una eventual concentración masiva de personas.

El operativo incluirá además un seguimiento permanente desde el Centro de Monitoreo Urbano, con el objetivo de observar en tiempo real la evolución de la circulación y responder rápidamente ante cualquier situación que requiera intervención.

A su vez, se implementarán cortes preventivos de tránsito en los alrededores del centro porteño para facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad y ordenar el desplazamiento vehicular durante las posibles celebraciones.

Las autoridades también confirmaron que habrá inspecciones reforzadas sobre objetos considerados sospechosos. Entre ellos figuran las conservadoras que habitualmente son utilizadas para transportar bebidas frías durante este tipo de convocatorias.