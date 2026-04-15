Jornada clave: comienza el juicio por el crimen del peluquero en Recoleta

Este miércoles por la mañana comienza el juicio por el crimen del peluquero Germán Medina (33), quien fue asesinado a sangre fría por Abel Guzmán (43). El debate se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de la Ciudad de Buenos Aires.

El juicio comenzará a las 13 y será solo de dos jornadas, tanto el 15 como el 29 de abril. Guzmán llega imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

“Vamos en busca de reclusión perpetua que es lo que merece Germán. Guzmán tiene que pasar toda su vida encerrado pagando por el asesinato”, expresó Pablo, primo de la víctima, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Sobre la situación que atraviesa la familia de la víctima, detalló: “La madre está muy bajoneada por el tema del juicio, te imaginás lo que es la pérdida de un hijo. No tiene fuerzas”.

El crimen del peluquero

El terrible hecho ocurrió el pasado 20 de marzo en el local Verdini, ubicado en calle Berutti, en Recoleta, y las cámaras de seguridad registraron cuando el acusado le disparó en la cabeza y a sangre fría a la víctima, quien perdió la vida instantes después.

recoleta peluquero detenido Luis Abel Guzmán fue detenido en el partido bonaerense de Moreno tras permanecer 70 días prófugo. MPF

Tras permanecer más de dos meses prófugo y contar con pedido de captura de Interpol, Guzmán fue capturado en una vivienda de la calle Miserere. Según trascendió, se encontraba oculto en un sector trasero de esa propiedad.