Tiroteo y caótica detención horas antes del megaoperativo en un conflictivo barrio de Las Heras

El episodio tuvo lugar alrededor de las 23 cuando del jueves cuando llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre disparos en el interior de la citada barriada del distrito de El Challao .

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) fue desplazado hasta ese lugar y detectaron la presencia de un sujeto con actitud sospechosa, quien se volvió sobre sus pasos al notar la presencia policial.

Acto seguido, el individuo arrojó un elemento hacia la vereda, por lo que los efectivos lo interceptaron y aprehendieron rápidamente, descubriendo que el objeto descartado era un revólver calibre 38 , el cual estaba cargado con cinco proyectiles.

Los uniformados secuestraron el arma de fuego e ingresaron a la movilidad al detenido, identificado como Ángel Gabriel Cardozo Flores , de 25 años. Sin embargo, en ese instante, familiares del sujeto agredieron a los funcionarios y permitieron que se diera a la fuga.

Seguidamente, el malviviente ganó los techos de las viviendas aledañas, por lo que se solicitó apoyo de otras movilidades. Así, con la colaboración de un vecino que marcó a los efectivos la ubicación del individuo, se logró darle alcance y aprehenderlo luego de un forcejeo en el que resultó lesionado un auxiliar policial.

Tras eso, mientras el personal se retiraba del lugar, algunos maleantes que residen en el complejo arrojaron elementos contundentes contra las patrullas, provocando daños en uno de los vehículos policiales.

En tanto, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 se dispuso el traslado de Cardozo Flores a la Subcomisaría Iriarte, donde quedo alojado a la espera que se resuelva su situación procesal.