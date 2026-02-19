Una mujer se subió al tren Sarmiento para vender comida y se vio sorprendida por los vendedores ambulantes que le prohibieron seguir en la unidad.

En las últimas horas, trascendió el video de un polémico episodio arriba del tren Sarmiento. En las imágenes, se puede ver a una mujer mayor de edad ofreciendo comida en una unidad, escena que rápidamente fue advertida por los vendedores ambulantes, quienes no tardaron en increparla.

La mujer, que necesitaba salir a vender comida para ganarse la vida, fue sorprendida arriba del tren por un chico. “¿A dónde laburás?”, le preguntó a los gritos el vendedor a la señora, a lo que ella respondió: “Sola. Yo solamente trabajo porque lo necesito”.

Mirá el video de la discusión de vendedores en el tren Sarmiento Mafia en los trenes: una jubilada vendía comida en el Tren Sarmiento y los vendedores ambulantes la amenazaron Enseguida, otro vendedor le dijo a la jubilada, en tono amenazante: “La van a agarrar las mujeres y la van a cagar a trompadas, señora”.

Al presenciar la situación, una pasajera del tren manifestó: “Los que veden acá son una mafia”. De inmediato, el vendedor, que había amenazado a la jubilada, soltó la risa al escuchar a la pasajera y respondió: “¿Somos una mafia? Jajaja La mafia de los sanguchitos soy yo”.