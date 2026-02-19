Un hombre murió ahogado en un hospedaje de Penitentes

El episodio ocurrió en el complejo Altas Cumbres y generó un importante despliegue policial en plena área de montaña.

La tranquilidad habitual de la zona cordillerana se vio interrumpida este jueves por un hecho trágico en Penitentes, donde un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un hospedaje. El episodio ocurrió en el complejo Altas Cumbres y generó un importante despliegue policial en plena área de montaña, a pocos kilómetros de la Ruta Internacional.

De acuerdo con la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida boca abajo dentro de una estructura con agua, aparentemente sin signos vitales. Efectivos de la Comisaría 23ª acudieron al lugar y confirmaron que el cuerpo se encontraba en el interior de un pozo de agua, similar a una cisterna utilizada para almacenamiento.

La víctima fue identificada como A.D.V., de 30 años. Según trascendió, durante la noche anterior el hombre habría estado realizando tareas de mantenimiento en el tanque del hospedaje. En la mañana siguiente fue hallado en el sector donde finalmente se constató su fallecimiento. Las primeras pericias indican que murió ahogado, aunque se aguardan los resultados oficiales para determinar con precisión cómo se desencadenó el hecho.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica junto a bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes para retirar el cuerpo y preservar la escena. Además, tomó intervención la Oficina Fiscal de Luján-Uspallata, que quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio.