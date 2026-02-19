La novedosa medida que tomó el Gobierno para abordar el Alzheimer

A través de la Resolución 279/2026, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, el primer programa desarrollado para dar respuesta a esta problemática específica. Los detalles de la medida.

"Con foco en la investigación, la prevención y la formación continua de los equipos de salud, el objetivo principal del plan es mejorar en la calidad de vida de las personas con demencia y de sus familias, mediante la transformación de prácticas asistenciales y el desarrollo de herramientas de estandarización de procesos", sostuvo el Gobierno en el comunicado oficial.

La Enfermedad del Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa de gran prevalencia que afecta especialmente a las personas adultas mayores. A nivel mundial, representa entre el 60 y el 70% de los casos de demencia y su incidencia se duplica cada quinquenio a partir de los 65 años.

Teniendo en cuenta la transición demográfica que atraviesa toda la Región de las Américas y el Caribe (se proyecta que para 2040 el 21% de la población será mayor de 60 años), se vuelve necesario fortalecer las estrategias sanitarias orientadas a dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional y el consecuente aumento de las enfermedades neurodegenerativas.

En este contexto, el nuevo Plan propone una estrategia de alcance nacional que dar respuesta a los problemas identificados en el abordaje de la EA y trastornos asociados que incluyen diagnósticos tardíos, acceso limitado a tratamientos especializados y atención a largo plazo, fragmentación de la atención y escasez de profesionales capacitados y un estigma social persistente.

Los ejes del nuevo programa

Para ello, el plan se organizará en seis ejes estratégicos y buscará promover la articulación con las jurisdicciones, el sector público y el privado, estandarizar criterios de formación, prevención y tratamiento.

El primero está orientado a la promoción y prevención, mediante campañas de comunicación masivas y adaptadas a diferentes públicos para reducir el estigma asociado a las demencias y promover la comprensión pública; y la creación de cursos, conversatorios y capacitaciones dirigidos a la población general y medios de comunicación sobre los signos tempranos y la importancia del diagnóstico precoz.

El segundo y tercer eje hacen foco en la atención integral mediante la formación y capacitación de los equipos de salud y el acompañamiento a los cuidadores. En este sentido, proponen la elaboración de guías de prevención, diagnóstico y actuación para los distintos niveles del sistema sanitario y el desarrollo de programas de formación continua en detección temprana y derivación oportuna. Asimismo, plantean trabajar en la capacitación y acompañamiento a los cuidadores formales y familiares o amigos que ofician de cuidadores sin capacitación o ayuda formal, para mejorar la calidad del cuidado y reducir el uso inapropiado de medicación.

Finalmente, los ùltimos tres ejes se orientan a la promoción de la investigación epidemiológica, clínica y social sobre demencias mediante convenios de cooperación con diferentes entidades, la evaluación y monitoreo periódico del plan con indicadores de proceso y resultado y la implementación de un diagnóstico de situación epidemiológica de la EA y los Trastornos Relacionados en el país, con el propósito de contar con evidencia actualizada para la toma de decisiones.