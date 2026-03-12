En vivo: Gimnasia empata 0-0 con Deportivo Riestra en un duelo parejo en Villa Soldati

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata 0-0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El Lobo afronta este compromiso tras el empate como visitante frente a Boca Juniors.

El equipo mendocino intentará cortar una racha de cuatro partidos sin victorias -dos empates y dos derrotas-, ya que su último triunfo fue en la fecha 4 ante Instituto el 8 de febrero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Blanquinegro suma 8 puntos en el campeonato, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, y se ubica en el puesto 13 de la Zona A.