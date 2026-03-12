Godoy Cruz vs Ferro: se terminó el misterio, ya estaría definida la sede para le partido del sabado

Mientras el Tribunal de Disciplina aún no da a conocer su resolución, en calle Balcarce ya organizan todo para que Godoy Cruz reciba a Ferro en su estadio.

En Godoy Cruz reina la expectativa. Mientras el Tribunal de Disciplina analiza el descargo presentado por el club y todavía no comunica una resolución definitiva, en calle Balcarce ya comenzaron a moverse como si el próximo partido ante Ferro Carril Oeste fuera a disputarse en el estadio Feliciano Gambarte.

Aunque en principio se esperaba que el fallo se conociera durante la tarde de este miércoles, todo indica que el organismo podría tomarse algunos días más para emitir una decisión final, lo que mantiene abierto el escenario para el Tomba.

A la espera de esa definición, puertas adentro del club preparan la logística para ser locales en su barrio. Según pudo saberse, varios comercios de la zona ya recibieron la notificación habitual de partido y distintas disciplinas de la institución también fueron informadas sobre posibles cambios en el uso de las instalaciones.

Godoy Cruz recibiría a Ferro en el Gambarte tomba godoy cruz gambarte festejos (7) Alf Ponce Mercado / MDZ Incluso algunos socios aseguran que desde el club les comunicaron que el estadio permanecería cerrado desde las 13, un movimiento que suele realizarse cuando el Gambarte se prepara para albergar un encuentro oficial.

Por ahora no hay confirmación oficial, pero el clima que se vive en el entorno tombino es de expectativa. Mientras el Tribunal define los pasos a seguir, en Godoy Cruz nadie quiere perder tiempo y todo parece apuntar a que el equipo pueda volver a jugar en casa.