En vivo: con un golazo de Mbappé, Francia se impone 1-0 sobre Irak en Philadelphia

Por la fecha 2, Francia le gana a Irak en el Lincoln Financial Field con una gran definición de Kylian Mbappé a los 14 minutos.

Por la fecha 2, la Selección de Francia quiere asegurarse su clasificación anticipada a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y lo conseguirá si vence a Irak en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Por este mismo Grupo I, se enfrentarán Noruega y Senegal desde las 21 horas.

El golazo de Mbappé para el 1-0 de Francia DSports El minuto a minuto de Francia - Irak Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.