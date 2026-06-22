Francia, con Mbappé como figura, busca la clasificación ante Irak: hora, TV y streaming

Francia e Irak se enfrentarán este lunes 22 de junio desde las 18:00 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El encuentro contará con el arbitraje del canadiense Drew Fischer, quien hará su debut en la Copa del Mundo, y será transmitido por DSports. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).

El seleccionado francés llega a este compromiso con la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final. Del otro lado estará Irak, que necesita sumar para mantenerse con chances de avanzar a la próxima ronda.

El equipo dirigido por Didier Deschamps debutó con una victoria por 3-1 sobre Senegal y comparte el liderazgo del Grupo I junto a Noruega, ambos con tres puntos. Pese al triunfo, el rendimiento dejó algunos aspectos para corregir. Francia tuvo dificultades para generar peligro durante la primera mitad y apenas registró un remate al arco antes del descanso.

La reacción llegó en el complemento gracias a una serie de ajustes tácticos. Ousmane Dembélé pasó a desempeñarse por la banda derecha, Michael Olise ganó protagonismo por el centro y Bradley Barcola ingresó para aportar mayor profundidad ofensiva.

Gran debut de Francia en el Mundial 2026. EFE

Mbappé, la gran amenaza francesa

Una de las figuras de la primera fecha fue Kylian Mbappé. El delantero marcó dos goles frente a Senegal y alcanzó los 14 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de Francia en el torneo. Ahora tendrá una nueva oportunidad para ampliar esa marca y acercarse a los principales artilleros históricos de los Mundiales.

Para Francia, una victoria significaría quedar muy cerca de asegurar el boleto a los dieciseisavos de final y llegar con mayor tranquilidad al duelo de la tercera fecha ante Noruega.

Irak busca dar el golpe

Irak afrontará una prueba exigente. El conjunto dirigido por Graham Arnold comenzó el certamen con una derrota por 4-1 frente a Noruega, aunque logró competir durante buena parte de la primera mitad.

El descuento fue obra de Aymen Hussein, quien anotó apenas el segundo gol de Irak en la historia de los Mundiales y se perfila nuevamente como la principal carta ofensiva de su selección.

La dupla conformada por Hussein y Ali Al-Hamadi aparece como la principal esperanza de los asiáticos para intentar sorprender a uno de los candidatos al título. Además, será un partido histórico, ya que franceses e iraquíes nunca se enfrentaron ni en encuentros oficiales ni amistosos.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni; Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Lincoln Financial Field, Filadelfia. Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Drew Fischer (Canadá). VAR: A confirmar.

A confirmar. Hora: 18:00 (Argentina).

18:00 (Argentina). TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Paramount+ y Flow (canal 109).

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!