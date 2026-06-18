Ojo con la mufa: la Maldición de Rocky que atormenta a dos grandes candidatos del Mundial 2026

Filadelfia se prepara para recibir partidos del Mundial 2026 y sorprendió con un mensaje especial para los fanáticos de Brasil, Francia y otras selecciones.

Filadelfia advirtió a los hinchas sobre la mufa relacionada al histórico personaje del cine.

Son 16 las ciudades que serán sede del Mundial 2026, distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. En este certamen, el país norteamericano tendrá el mayor protagonismo, con 11 sedes en total. En ese marco, la Oficina de Turismo de Pensilvania realizó un particular anuncio dirigido a los hinchas de algunas selecciones que visitarán Filadelfia.

Filadelfia es una histórica ciudad estadounidense, considerada la cuna de Estados Unidos, ya que allí se redactó y firmó la Declaración de Independencia en 1776 y también se gestó la Constitución estadounidense en 1787.

Pero entre sus emblemas más reconocidos se encuentran las famosas escaleras de Rocky Balboa, escenario clave de la historia del boxeador ficticio, quien además cuenta con una icónica estatua en su honor.

Hace algunos días, hinchas ecuatorianos vistieron de amarillo a Rocky en la previa del encuentro ante Costa de Marfil. El anuncio de Filadelfia a los hinchas de Francia y Brasil A través de un mensaje, la Oficina de Turismo expresó: “A las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana: Pensilvania les da una cálida bienvenida y les desea la mejor de las suertes en sus próximos partidos del Mundial en Filadelfia”, señalaron en referencia a los hinchas de estos países, cuyas selecciones disputarán encuentros en el Lincoln Financial Field.

“Como buenos anfitriones, nos gustaría compartirles información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: la Maldición de la Estatua de Rocky. Lamentamos que esta comunicación no haya sido compartida antes del fin de semana pasado, pero aquí estamos”, agregaron sobre una estatua que ya fue visitada por hinchas ecuatorianos, quienes vistieron al boxeador con los colores de su país.