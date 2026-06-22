Ola de calor en España, Portugal, Francia y Reino Unido: temperaturas de 42 grados
La ola de calor continúa con temperaturas de hasta 10ºC más de lo normal y más de 42ºC, aunque los termómetros darán un alivio desde el miércoles.
Las temperaturas, que seguirán por encima de los 40 grados (ºC) en muchos puntos de España y Portugal este lunes y martes, lo que supone hasta 10ºC más de lo normal para la época, sobre todo en el norte peninsular, con valores que superarán los 42ºC, con plena ola de calor.
Las temperaturas empezarán a bajar a partir del miércoles, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, Rubén del Campo.
El portavoz ha detallado que la ola de calor dejó este domingo "temperaturas muy altas" en buena parte de España. En Almería, por ejemplo, no se bajó de 30ºC durante la madrugada y hubo alrededor de 35 estaciones que no bajaron de 25ºC, las denominadas noches torridas.
Durante el domingo por la tarde, Andújar (Jaén) llegó a rozar los 43ºC y Almadén, en Ciudad Real, y Bailén, también en la provincia de Jaén, superaron los 42ºC. Un total de 76 estaciones de la red de AEMT alcanzaron o superaron los 40 grados en la jornada del domingo 21 de junio.
Ola de calor en Francia
Francia vivirá este lunes una situación inédita con 49 departamentos del centenar que hay en el país en el máximo nivel de alerta por ola de calor, lo que supone 14 más que este domingo, y se explica por un agravamiento de este episodio de canícula en el que se esperan récords históricos.
El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, anunció a primera hora de la tarde la extensión de la alerta roja y, en una comparecencia pública indicó que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja.
"El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas", señaló Lefèvre, que añadió que esta ola de calor "es un episodio extremadamente precoz".
La situación en Reino Unido
La Oficina británica de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) informó este domingo de que la alerta por ola de calor extremo en Reino Unido, con temperaturas que pueden llegar a los 38 grados Celsius, se ha extendido hasta el jueves, frente a solo dos días previstos anteriormente.
La Met había emitido una alerta naranja por calor extremo para el este lunes y martes en la mayor parte del sur de Inglaterra, el sureste y el este de Gales y gran parte de la región del centro inglés, pero alerta se amplió este domingo dos días más.
La alerta advierte de posibles repercusiones en la salud de las personas vulnerables y de problemas relacionados con el calor para la población en general, así como de un posible aumento de los incidentes relacionados con la seguridad acuática, ya que mucha gente aprovecha para bañarse en lagos, con posible peligro para la vida, como ocurrió el pasado mayo con la primera ola de calor, en la que varios jóvenes murieron ahogados. Dpa y Efe