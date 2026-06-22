Ola de calor en España, Portugal, Francia y Reino Unido: temperaturas de 42 grados

La ola de calor continúa con temperaturas de hasta 10ºC más de lo normal y más de 42ºC, aunque los termómetros darán un alivio desde el miércoles.

La ola de calor se sufre en varios países de Europa con temperaturas encima de los 40 grados. Foto: Efe

Las temperaturas, que seguirán por encima de los 40 grados (ºC) en muchos puntos de España y Portugal este lunes y martes, lo que supone hasta 10ºC más de lo normal para la época, sobre todo en el norte peninsular, con valores que superarán los 42ºC, con plena ola de calor.

Las temperaturas empezarán a bajar a partir del miércoles, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, Rubén del Campo.

El portavoz ha detallado que la ola de calor dejó este domingo "temperaturas muy altas" en buena parte de España. En Almería, por ejemplo, no se bajó de 30ºC durante la madrugada y hubo alrededor de 35 estaciones que no bajaron de 25ºC, las denominadas noches torridas.

Durante el domingo por la tarde, Andújar (Jaén) llegó a rozar los 43ºC y Almadén, en Ciudad Real, y Bailén, también en la provincia de Jaén, superaron los 42ºC. Un total de 76 estaciones de la red de AEMT alcanzaron o superaron los 40 grados en la jornada del domingo 21 de junio.

Ola de calor en Francia Francia vivirá este lunes una situación inédita con 49 departamentos del centenar que hay en el país en el máximo nivel de alerta por ola de calor, lo que supone 14 más que este domingo, y se explica por un agravamiento de este episodio de canícula en el que se esperan récords históricos.