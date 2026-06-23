Furor por la Selección: brutal crecimiento de la demanda de vuelos a Miami

La fiebre mundialista y la clasificación de la Selección Argentina como líder de su grupo en el Mundial 2026 volvió a poner en evidencia una tendencia movida por la pasión que suele repetirse en cada gran torneo: cuando el equipo avanza, también crecen los viajes de los hinchas.

Según datos de Despegar, tras el resultado obtenido por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y la confirmación del primer puesto de la zona , las búsquedas de viajes hacia Miami para el partido de 16avos de final programado para el 3 de julio aumentaron un 300%.

"El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Tras el resultado de ayer y la confirmación del primer puesto del grupo, registramos un aumento del 300% en las búsquedas para Miami de cara al partido de 16avos de final del 3 de julio", señalaron desde la compañía.

La agencia de viajes destacó que el fenómeno refleja el interés de miles de argentinos por acompañar al equipo en las instancias decisivas del campeonato. "Esto refleja el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar al equipo en las etapas más importantes del torneo y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo", agregaron.

El comportamiento no sorprende dentro de la industria turística. A medida que la Selección avanza en la competencia, aumenta la expectativa y también la predisposición de los fanáticos a organizar viajes con poca anticipación. Se trata de una dinámica que ya se observó en otros Mundiales y que suele acelerarse después de cada victoria.

"Cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico", explicaron desde Despegar.

Cuánto sale viajar a Miami

En paralelo, las aerolíneas vienen reforzando su oferta hacia Estados Unidos ante una demanda creciente de pasajeros argentinos. Miami se consolidó como uno de los principales puntos de ingreso para quienes buscan combinar la experiencia mundialista con actividades de turismo, compras y entretenimiento.

Entre las alternativas disponibles para el partido del 3 de julio, Despegar ofrece paquetes de siete noches entre el 2 y el 7 de julio desde $2.381.445 por persona, incluyendo vuelos con una escala y alojamiento de tres estrellas. También existen opciones de cuatro estrellas desde $2.431.665 por persona, con características similares.