Mundial 2026: cómo conseguir y cuánto salen las entradas para alentar a la Selección argentina en Miami

Luego del triunfo ante Austria y la victoria de Argelia sobre Jordania, la Selección Argentina se encuentra oficialmente en dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y se coronó como líder del Grupo J. De esta forma, la Albiceleste jugará contra el segundo clasificado del Grupo H en Miami.

Con esta información, muchos argentinos ya están planificando su viaje a la ciudad estadounidense para alentar al equipo de Lionel Scaloni en el Miami Stadium , que cuenta con una capacidad de 65.300 espectadores.

Algo importante a tener en cuenta frente a esto es cómo conseguir y cuánto salen las entradas para acceder al estadio.

La única manera oficial de conseguir las entradas para los partidos del Mundial 2026 es a través de la página web de la FIFA .

Para el momento en el que fue escrita esta nota, no se encuentran disponibles las entradas del partido de dieciseisavos que jugará Argentina en la sección de "venta de última hora". No obstante, sí se encuentran disponibles los boletos en la pestaña de reventa.

Cuánto salen las entradas para ver a la selección en Miami

En la categoria 1 (amarillo), el valor de las entradas va desde los US$3.795. La accesibilidad estándar en ese mismo nivel cuesta a partir de los US$4.140 y el pase para personas con discapacidad tiene un valor de US$5.750. Por otro lado, el precio de la zona delantera en esta categoría va desde los US$5.405.

Miami Stadium. Foto: captura de la web de Fifa.

La categoria 2 (rojo) es más económica: vale a partir de los US$3.448 y su accesibilidad estándar va desde los US$845. La zona delantera cuesta a partir de US$4.998.

Con respecto a la categoría 3 (azul), el precio empieza desde US$3.277. La entrada para personas con discapacidad cuesta US$3.565. Finalmente, la categoría 4 (verde) cuesta a partir de los USD$3.277.