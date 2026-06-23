Cuánto cuesta ir a ver a la Selección argentina en Miami: precios de vuelos, alojamiento y comida

Tras el triunfo ante Austria y Argelia, y la victoria de Argelia sobre Jordania, la Selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J en la fase de grupos del Mundial 2026 , por lo que es una de las pocas selecciones que ya pasó a los dieciseisavos de final. Una vez que finalicen los encuentros de la primera fase del campeonato, el equipo dirigido por Lionel Messi viajará a Miami para disputar los dieciseisavos ante el 2° del Grupo H –que puede ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita- el viernes 3 de julio a las 19, en el Miami Stadium.

En ese marco, miles de argentinos ya se encuentran haciendo las maletas para viajar a la ciudad del sureste de Florida la próxima semana y, así, esperar a la Selección argentina para verla jugar. Sin embargo, hay muchos otros que no pensaron en viajar al Mundial y que, al volverse a ilusionar, ya están considerando todos los panoramas posibles. Para aquellos indecisos, que emprendieron el camino de la búsqueda de precios para ver a la albiceleste en el último mundial de Lionel Messi, MDZ llevó a cabo una investigación con precios de vuelos, hospedaje y comida en Miami .

Teniendo en cuenta que el partido será el viernes 3 de julio, hicimos una búsqueda de los pasajes disponibles, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) hasta el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) entre los días miércoles 1 y 8 de julio, con el fin de disfrutar de unos días de vacaciones antes y después de ver a la Scaloneta en el Miami Stadium .

Otro de los puntos importantes a la hora de planear un viaje es la estadía. En Miami, la oferta es variada, con hoteles y apartamentos de lujo y otras opciones más accesibles como hostels, moteles y hoteles corrientes.

En ese contexto, nos centramos en realizar una búsqueda pensada para una persona que viaje desde el miércoles 1 de julio al miércoles 8 de julio, con el fin de ver el partido de la Selección argentina en dieciseisavos de final y disfrutar de unos días de vacaciones en la famosa ciudad balnearia de los Estados Unidos.

Una de las opciones de alojamiento más económicas en Miami durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Captura Booking

Habitación estándar en el motel La Quinta Inn by Wyndham Miami con desayuno incluido, según Booking: US$590 + US$77 de impuestos, lo que equivaldría a unos $987.160 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación).

con desayuno incluido, según Booking: US$590 + US$77 de impuestos, lo que equivaldría a unos $987.160 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Habitación con cama extragrande en el hotel CitizenM Miami World Center con desayuno incluido: US$1.223 + US$159 de impuestos y cargos (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación).

en el hotel CitizenM Miami World Center con desayuno incluido: US$1.223 + US$159 de impuestos y cargos (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Cama en habitación compartida de 4 camas en el hostel CG Miami House con desayuno incluido, según Booking: US$345 + US$85 de impuestos y cargos, lo que equivaldría a unos $636.400 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación).

CG Miami House con desayuno incluido, según Booking: US$345 + US$85 de impuestos y cargos, lo que equivaldría a unos $636.400 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Cama en habitación compartida de 6 camas en el hostel Viajero Miami con desayuno incluido, según Booking: US$651 + US$139 de impuestos y cargos, lo que equivaldría a unos $1.169.200 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación).

Paquetes de pasajes y estadía en Miami

Las agencias turísticas como Despegar y Turismo City cotizan el viaje completo para las personas que quieran ir a ver a la Selección Argentina en Miami. En su sitio web, comparan los precios de los distintos vuelos disponibles para las fechas seleccionadas y ofrecen propuestas de estadía que se adaptan a las posibilidades económicas de cada persona. A continuación, compartimos algunos combos con sus respectivos precios:

Más económico: en el sitio web de Despegar.com, se puede ver un paquete de alojamiento en una habitación de la cadena de hoteles La Quinta Inn & Suites más el vuelo ida y vuelta -entre el 1 y el 8 de julio- a un valor de US$1503, lo que equivaldría a unos $2.224.440 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Se trata del combo más económica que ofrece la agencia para esas fechas en Miami.

en el sitio web de Despegar.com, se puede ver un paquete de alojamiento en una habitación de la cadena de hoteles La Quinta Inn & Suites más el vuelo ida y vuelta -entre el 1 y el 8 de julio- a un valor de US$1503, lo que equivaldría a unos $2.224.440 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Se trata del combo más económica que ofrece la agencia para esas fechas en Miami. Más caro: el paquete más elevado que propone el sitio de Despegar.com tiene un valor de US$2.990, lo que equivaldría a unos $4.425.200 (teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial a $1480 en Banco Nación). Este incluye los vuelos ida y vuelta -del 1 al 8 de julio- y la estadía en el hotel cinco estrellas InterContinental Miami by IHG.

Una de las opciones más económicas para viajar al Mundial con estadía y desayuno incluido. Captura Despegar.com

En diálogo con MDZ, Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, habló del aumento del 300% en las búsquedas para viajar a Miami de cara al partido de la Selección en dieciseisavos de final.

“El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Tras el resultado de ayer y la confirmación del primer puesto del grupo, en Despegar registramos un aumento del 300% en las búsquedas para Miami de cara al partido de 16avos de final del 3 de julio. Esto refleja el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar al equipo en las etapas más importantes del torneo y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo”, expresó Cristi y profundizó: “A medida que la Selección sigue avanzando, crece la expectativa y también la predisposición de los hinchas a viajar, incluso con poca anticipación. Ya lo vimos en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico”.

Enseguida, la Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay dio algunas propuestas para disfrutar el partido de la Selección en la siguiente fase del Mundial 2026:

Miami: Paquete de viaje por 7 noches (del 2 al 7 de julio) a $2.381.445. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con ciclismo en las inmediaciones, jardín y terraza. Precio por persona.

Paquete de viaje por 7 noches (del 2 al 7 de julio) a $2.381.445. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con ciclismo en las inmediaciones, jardín y terraza. Precio por persona. Miami: Paquete de viaje por 7 noches (del 2 al 7 de julio) a $2.431.665. Incluye vuelo con una escala ida y una escala de vuelta, y alojamiento 4 estrellas con jardín y terraza. Precio por persona.

Cuánto cuesta comer en Miami

En Miami, la gastronomía es super variada y rica en sabores debido a la diversidad de culturas que conviven en la ciudad balnearia. Por ello, hay opciones económicas y abundantes, mientras que también hay restaurantes premiados y con precios más elevados. A continuación, compartimos los precios de tres restaurantes en tendencia para tener como referencia. Sin embargo, a la hora de viajar, podés elegir los sitios gastronómicos que más se adecúen a tu búsqueda.

Tatore Miami: el restaurante de comida italiana, que creó la argentina Agustina D'Apolito en Miami, tiene un menú variado que va desde empanadas a US$5 c/u (aprox. $7400) a platos de pasta a US$22 c/u (aprox. $32.560), pizzas alrededor de US$20 (aprox. $29.600) y milanesas a partir de US$19 (aprox. $28.120). Las bebidas rondan los US$5 (aprox. $7400).

el restaurante de comida italiana, que creó la argentina Agustina D'Apolito en Miami, tiene un menú variado que va desde empanadas a US$5 c/u (aprox. $7400) a platos de pasta a US$22 c/u (aprox. $32.560), pizzas alrededor de US$20 (aprox. $29.600) y milanesas a partir de US$19 (aprox. $28.120). Las bebidas rondan los US$5 (aprox. $7400). The Original Daily Bread Marketplace : Este sitio recomendado para los fanáticos de la comida árabe tiene abundantes platos. El más económico es el Pita Wrap por US$8,99 ($13.305), mientras que los platos de arroz con falafel rondan los US$13,50 ($19.980) y las papas fritas recargadas tienen un valor de US$14.99 (aprox. $22.185). Por otra parte, cada falafel cuesta US$0,90 (aprox. $1.332).

: Este sitio recomendado para los fanáticos de la comida árabe tiene abundantes platos. El más económico es el Pita Wrap por US$8,99 ($13.305), mientras que los platos de arroz con falafel rondan los US$13,50 ($19.980) y las papas fritas recargadas tienen un valor de US$14.99 (aprox. $22.185). Por otra parte, cada falafel cuesta US$0,90 (aprox. $1.332). Ms Cheezious: la famosa hamburguesería estadounidense ofrece una amplia variedad de hamburguesas y sanguches que van desde los US$7 ( $10.360) a los US$15 (aprox. $22.200). La bebida ronda los US$4 (aprox. $5.920).

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección argentina en dieciseisavos de final

De acuerdo con el sitio oficial de la FIFA, las entradas para ver el partido en el que jugará la Selección argentina con el 2° del Grupo H, el viernes 3 de julio, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, van desde los US$845,25 (lo que equivaldría, aprox., a los $1.250.970) a los US$287.500 (aprox. $412.180.000), dependiendo de la categoría, zona y accesibilidad.

De esta forma, -sin contar el precio de las entradas de reventa- un argentino que viaje al Mundial en dieciseisavos de final, podría gastar a partir de US$1.500, teniendo en cuenta hospedaje y vuelos. Si se suma la comida y gastos diarios, el monto depende del consumo que realice cada persona. Si, por ejemplo, se gastan US$ en comida por día, en una semana serían US$210, lo que, en total, sumarían unos US$1.710 (aprox. $2.530.800). No obstante, en ocasiones se deben considerar los impuestos.