Revelan cómo reacciona Carlos Bilardo cada vez que ve jugar a Messi con la Selección en el Mundial

Jorge, el hermano de Carlos Salvador Bilardo, contó cómo vive el Doctor los partidos de la Selección argentina con un brillante Messi en el Mundial.

Jorge Bilardo, hermano de Carlos Salvador, reveló cómo sigue el DT campeón del mundo en 1986 los partidos de la Selección en el Mundial.

Mientras Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas con la Selección argentina en el Mundial 2026, una historia cargada de emoción volvió a unir al capitán con uno de los grandes nombres de la historia albiceleste. Jorge Bilardo reveló cómo sigue los partidos Carlos Salvador Bilardo y cuál es su reacción cada vez que ve jugar al rosarino.

El hermano del entrenador campeón del mundo en México 1986 contó que, pese a su delicado estado de salud, el Doctor continúa observando los encuentros de la Selección y disfruta especialmente de las actuaciones de Messi. "Lo ve, ve los partidos, se queda mirándolo, se sonríe y nada más. No habla mucho, pero es difícil a esta altura", expresó en diálogo con Super Deportivo Radio.

Jorge Bilardo reveló cómo sigue Carlos los partidos de la Selección en el Mundial Carlos Bilardo sigue a la Selección argentina y a Messi. Foto: Archivo Jorge también recordó el vínculo que Bilardo construyó con Messi durante su paso por la Selección y aseguró que el exentrenador se emociona al verlo brillar en la Copa del Mundo. "Lo mira y se ríe. Se debe recordar cuando lo tuvo tres o cuatro años, cuando estaba con Diego. Si pudiera, Carlos le diría: 'Sos un fenómeno'", relató.

Además, reveló que una de las últimas grandes alegrías del Doctor fue viendo al capitán argentino en este Mundial. "El otro día, cuando hizo los tres goles, se reía", señaló. Incluso imaginó un posible encuentro entre ambos: "Seguramente, si se encuentran, se dan un abrazo y tomarían unos mates".