Bilardo cumplió 87 años y los campeones del 86 le hicieron un regalo inolvidable

Carlos Salvador Bilardo celebró sus 87 años rodeado de afectos y con un homenaje que quedará en la memoria. En su casa, junto a su esposa Gloria, recibió la visita de varios de sus dirigidos en la Selección argentina campeona del mundo en México 1986. Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Ricardo Giusti y Luis Islas, junto a su histórico ayudante de campo, Carlos Pachamé, dijeron presente para festejar con él y regalarle un momento único.

El Doctor, que transita el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y la estabilidad, tuvo su torta de ricota con una vela blanca. Pero lo más especial fue el obsequio que le llevaron los campeones: una camiseta de la Selección argentina firmada con un mensaje que emocionó a todos. “Feliz cumple, maestro. Gracias por tanto. Tu banda del 86”, escribieron con fibrón negro.

Mirá el video

Aunque nunca fue amante de los festejos de cumpleaños, Bilardo ya no tiene escapatoria. Su hermano Jorge recordó que, en otras épocas, el Doctor evitaba cualquier tipo de celebración. "No le gustaba, no hacía fiestas, no hacía un carajo. Se iba, desaparecía", contó. Hoy, en cambio, sus seres queridos y sus jugadores lo rodean y le llenan los días de cariño.

Bilardo sigue conectado con el fútbol. Su hermano aseguró que, aunque ya no analiza los partidos con la misma obsesión, sigue mirando lo que pasa en la cancha. "No necesita saber los nombres de los jugadores para entender lo que pasa en la pantalla", explicó Jorge, quien además contó que su hermano mantiene el buen humor, sobre todo cuando recibe la visita de sus muchachos.

Los campeones del 86, exjugadores de Estudiantes y colaboradores de su carrera se turnan para estar con él. Ruggeri, Burruchaga y Miguel Ángel Lemme son visitas fijas cada 15 días. "Cuando vienen los muchachos, Carlos se ilumina", confiesa su hermano. En cada reencuentro, aunque las palabras sean pocas, el fútbol sigue siendo el idioma que los une para siempre.