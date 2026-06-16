Concurso MDZ: más de 7 mil personas ya participan por un Smart TV

La pasión por las tres estrellas sigue movilizando a los argentinos. A pocos días de su lanzamiento, el concurso de la raspadita digital de MDZ inspirada en los títulos mundiales de la selección argentina , ya reúne a más de 7 mil participantes que se animaron a poner a prueba su suerte.

Desde el inicio de la acción, más de 7 mil usuarios se registraron para jugar y el 40% logró completar el desafío encontrando las tres Copas del Mundo que representan las conquistas de 1978, 1986 y 2022.

La propuesta invita a los participantes a ingresar a la plataforma del concurso y descubrir las copas ocultas en una raspadita digital especialmente diseñada para homenajear los momentos más importantes de la historia de la selección argentina.

Participar es muy simple. Los usuarios deben ingresar a la página del concurso en este link , completar sus datos y comenzar a jugar. El objetivo es encontrar las tres Copas del Mundo ocultas en el tablero para convertirse en uno de los ganadores de la raspadita.

Quienes logren encontrar las tres copas se convierten automáticamente en "Testigos de las tres estrellas" y acceden al sorteo final de importantes premios.

Entre todos los ganadores de la raspadita, MDZ entregará un Smart TV LG de 55 pulgadas como premio principal. Además, el segundo y el tercer puesto recibirán camisetas oficiales de Argentina.

Hasta cuándo tenés tiempo para participar

El concurso permanecerá vigente hasta el 28 de junio, por lo que todavía quedan varios días para sumarse al desafío y tener la posibilidad de ganar alguno de los premios.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Martín Co, Automotores General San Martín y Fiat Denver, marcas que se sumaron a esta experiencia interactiva que combina entretenimiento, fútbol y participación.

Las tres estrellas ya forman parte de la historia. Ahora también pueden acercarte a un Smart TV o a una camiseta de Argentina.

¡Participá haciendo clic acá!