El Ministerio Público Fiscal abrió concurso para ocupar cargos clave en la Justicia
El Ministerio Público Fiscal oficializó en las últimas horas el llamado a un concurso extraordinario para cubrir cargos que quedaron vacantes por retiro.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó una convocatoria extraordinaria para cubrir cargos considerados estratégicos dentro del organismo, con el objetivo de fortalecer áreas clave del sistema de administración de justicia y garantizar una mayor eficiencia en la prestación del servicio.
Los puestos a concursar son los de fiscales de instrucción, fiscales en jefes y también jueces. El MPF dio a conocer el cronograma detallado para quienes los aspirantes.
La iniciativa contempla la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición, un mecanismo que busca asegurar la selección de profesionales en función de sus méritos, conocimientos y trayectoria. Los procesos estarán destinados a cubrir vacantes que resultan prioritarias para el funcionamiento de distintas dependencias del MPF.
Los postulantes serán evaluados mediante distintas instancias que incluyen el análisis de antecedentes, exámenes de conocimientos y entrevistas, de acuerdo con las características de cada puesto. El objetivo es conformar órdenes de mérito que permitan cubrir las vacantes respetando criterios de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad profesional.
Las bases, condiciones y cronogramas de cada concurso pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, donde además se publicarán las novedades, resultados y notificaciones vinculadas a cada proceso de selección.
Cronograma del concurso al que llamó el Ministerio Público Fiscal
- Fiscal de Instrucción: las inscripciones abrieron el miércoles 1/7 y se extenderán hasta el 28/7 de este año. El examen escrito se fijó para el 20/8 y el oral para el 27/8 de este año.
- Fiscal de Cámara Penal: el plazo de inscripción correrá del 12/8 al 21/8 de 2026. Rendirán el escrito el 17 de septiembre y el oral el 24 de septiembre.
- Juez de Tribunal Penal Colegiado: el período para anotarse será del 30/9 al 9/10 de 2026. El examen escrito se tomará el 6/11 y el oral el 13/11.
- Defensor Penal: inscripciones del 28/10 al 6/11 de 2026. La evaluación escrita será el 10 de diciembre y la oral el 17 de diciembre.
- Juez de Cámara Laboral: los aspirantes podrán registrarse del 1 de julio al 28 de julio de 2026. Las fechas de examen son el 27 de agosto (escrito) y el 3 de septiembre (oral).
- Fiscal Penal de Menores y Tránsito: inscripciones habilitadas del 12 de agosto al 21 de agosto de 2026. El examen escrito se realizará el 24 de septiembre y el oral el 1 de octubre.
- Juez de Cámara Civil: para los magistrados de esta alzada, la inscripción se abrirá del 30 de septiembre al 9 de octubre de 2026. Los exámenes se llevarán a cabo en noviembre: el escrito el 5 de noviembre y el oral el 12 de noviembre.
Cómo postularse
Para postularse, el Consejo de la Magistratura indicó que la recepción de los aspirantes será por correo electrónico remitiendo los legajos en un formato de PDF y divididos en archivos individuales a [email protected]
Para realizar consultas del reglamento, la grilla de antecedentes, los programas de examen o descargar los formularios de solicitud, los interesados deberán ingresar a la dirección web oficial del organismo.