El Ministerio Público Fiscal abrió concurso para ocupar cargos clave en la Justicia

El Ministerio Público Fiscal oficializó en las últimas horas el llamado a un concurso extraordinario para cubrir cargos que quedaron vacantes por retiro.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza lanzó una convocatoria extraordinaria para cubrir cargos considerados estratégicos dentro del organismo, con el objetivo de fortalecer áreas clave del sistema de administración de justicia y garantizar una mayor eficiencia en la prestación del servicio.

Los puestos a concursar son los de fiscales de instrucción, fiscales en jefes y también jueces. El MPF dio a conocer el cronograma detallado para quienes los aspirantes.

La iniciativa contempla la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición, un mecanismo que busca asegurar la selección de profesionales en función de sus méritos, conocimientos y trayectoria. Los procesos estarán destinados a cubrir vacantes que resultan prioritarias para el funcionamiento de distintas dependencias del MPF.

Los postulantes serán evaluados mediante distintas instancias que incluyen el análisis de antecedentes, exámenes de conocimientos y entrevistas, de acuerdo con las características de cada puesto. El objetivo es conformar órdenes de mérito que permitan cubrir las vacantes respetando criterios de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad profesional.

Las bases, condiciones y cronogramas de cada concurso pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, donde además se publicarán las novedades, resultados y notificaciones vinculadas a cada proceso de selección.