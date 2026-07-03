Innovadora investigación científica en Mendoza: estudiarán los efectos del cannabis medicinal en tumores

Un grupo de investigadores del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo firmaron un acuerdo con la empresa KCBD Corp S.A. para comenzar a investigar el potencial del cannabis medicinal para combatir células tumorales de mama y riñón.

La alianza entre estas instituciones y la empresa dedicada a la producción de cannabis con fines medicinales tiene como objetivo generar evidencia científica in vitro sobre los efectos de extractos de cannabis medicinal en células tumorales de mama y riñón. Según resaltaron, los resultados iniciales demuestran una prometedora actividad selectiva sobre las células malignas.

La iniciativa que pone a Mendoza a la vanguardia de la investigación biomédica consiste en un Convenio de Asistencia Técnica (CAT), el CONICET, a través del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU CONICET-UNCuyo) junto a la firma local KCBD Corp S.A . para determinar las propiedades antitumorales y antiinflamatorias de extractos específicos de cannabis.

La empresa KCBD corp se encargará del financiamiento de los trabajos de investigación para generar evidencia científica sólida para el desarrollo de futuros fitopreparados de calidad farmacéutica.

El CONICET se centrará en aportar su conocimiento especializado, equipamiento de avanzada y laboratorios de alta complejidad, mientras que la compañía mendocina avanzará con el desarrollo de medicamentos y terapias innovadoras basadas en cannabis medicinal.

La empresa KCBD corp se encargará del financiamiento de los trabajos de investigación.

Esta investigación estará a cargo de un equipo de científicos integrado por los doctores Virginia Pistone Creydt, Carlos Gamarra-Luques, Walter Ariel Fernando Manucha y Ángel Matías Sánchez (quien será el Responsable Técnico).

La investigación en detalle

El diagnóstico previo que se realizó antes del convenio, arrojó que actualmente la demanda social de cannabis medicinal suele superar la disponibilidad de estudios preclínicos rigurosos que proporcionen datos fidedignos, estandarizados y comparables.

En este sentido, el equipo de investigadores contempló el análisis in vitro de distintos aceites medicinales mediante técnicas moleculares complementarias. Esta metodología permitió determinar con precisión que los extractos ejercen un efecto citotóxico sobre las células tumorales, provocando su muerte, mientras que las células sanas (no tumorales) no se vieron afectadas, evidenciando una toxicidad selectiva.

El equipo de investigadores contempló el análisis in vitro de distintos aceites medicinales mediante técnicas moleculares complementarias.

Para las pruebas se emplearon distintos extractos de cannabis medicinal desarrollados por KCBD Corp, previamente caracterizados mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-UV/DAD).

Como control de comparación se incluyó un extracto de cannabidiol altamente purificado, permitiendo validar la metodología experimental utilizada.

Al cruzar las técnicas de actividad mitocondrial y viabilidad celular, el equipo confirmó que los extractos provocan la disrupción de la membrana y la consecuente muerte de las células cancerígenas de manera específica.

Las proyecciones del convenio

Más allá de la relevancia de las respuestas biológicas observadas, el equipo resalta la importancia que tiene la optimización en la disolución de los extractos bajo estrictas condiciones de laboratorio, un hecho que maximiza la disponibilidad y la potencia de los fitocannabinoides esenciales.

Este conjunto de evidencias robustece significativamente el conocimiento científico generado sobre los extractos desarrollados por KCBD Corp S.A., impulsando con bases firmes su proyección hacia futuros estudios preclínicos en modelos vivos (in vivo).

Como proyección a futuro, se espera que este esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado fortalezca el marco científico necesario para el desarrollo de terapias innovadoras y seguras en patologías oncológicas, asegurando el acceso futuro a fitopreparados eficaces, estandarizados y sostenibles.