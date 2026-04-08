Más de 100 artistas, una obra universal y un modelo único: la Orquesta Con Brio rinde homenaje a Ariel Ramírez

Mendoza se prepara para vivir una de las experiencias musicales más significativas. El próximo domingo 19 de abril, a las 20, el escenario del Teatro Independencia será el punto de encuentro de más de cien artistas que darán vida a Misa Criolla y Cantata Sudamericana, un concierto homenaje a Ariel Ramírez , figura clave de la música argentina y sudamericana.

Pero más allá del valor histórico de las obras elegidas, el acontecimiento tiene un eje central: la Orquesta Con Brio , única orquesta cooperativa de Mendoza, que inicia así los festejos por su quinto aniversario con una propuesta artística de gran escala, potencia simbólica y profundo sentido colectivo.

La Orquesta Con Brio no es solo un organismo musical. Es un proyecto cultural que se sostiene sobre un modelo de gestión cooperativa, poco frecuente en el ámbito sinfónico, donde las decisiones artísticas y organizativas se construyen de manera horizontal. Ese espíritu atraviesa toda la producción que llegará al Independencia: una puesta ambiciosa, masiva y cuidadosamente pensada desde el trabajo conjunto.

Bajo la dirección artística de Pancho Rivera Salopek, la orquesta lidera esta propuesta que articula músicos, cantantes, coros, actores y productores en una experiencia que excede lo estrictamente musical. La producción general está a cargo de Leonardo Producciones y representa un verdadero hito para todos los elencos participantes.

El concierto propone un diálogo entre dos pilares de la obra de Ariel Ramírez. Por un lado, la Misa Criolla (1964), considerada la obra argentina más reconocida a nivel internacional y distinguida como pieza de importancia religiosa universal por el papa Pablo VI. Su fuerza reside en la fusión entre la liturgia cristiana y los ritmos folclóricos latinoamericanos.

Por otro lado, una selección especialmente curada de la Cantata Sudamericana (1971) aporta una mirada identitaria, territorial y profundamente política, que amplía el universo musical de Ramírez y lo conecta con la historia y la voz de los pueblos de América del Sur.

Pamela Garro 1 Pamela Garro.

Una escena multitudinaria y diversa

La magnitud del homenaje se refleja en el escenario. A la Orquesta Con Brio se suma un ensamble folclórico dirigido por Carlos Méndez y una poderosa masa coral integrada por el Coro de la Legislatura de Mendoza, el Coral Bonarda y La Jabonería de Vieytes, conformando un entramado vocal de gran impacto sonoro y emocional.

Las voces solistas invitadas -Gabriela Fernández, Pamela Garro y Norma Mulet- aportan matices interpretativos, mientras que las intervenciones teatrales a cargo de Norma Mulet, con textos de Diana Fiore, incorporan una dimensión escénica que enriquece el relato musical.