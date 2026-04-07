Arte en vivo, huevos gigantes y más de 7.000 votos: así fue la Pisanice croata en Mendoza

Durante siete días, frente a los ojos del público, 12 artistas trabajaron en vivo sobre huevos de gran formato en una experiencia que combinó identidad, tradición y participación ciudadana. El resultado fue la Pisanice croata 2026 , un evento cultural que reunió a más de 7.000 personas votando y que cerró el sábado 4 en Palmares Mall con una convocatoria récord.

El primer premio fue para “Cosecha de Luz” , la obra de Ángeles Díaz y Andrés Casciani, que logró emocionar al público con una propuesta donde los viñedos mendocinos dialogan con los ornamentos de la tradición visual croata, en una paleta de amarillos intensos que remite al sol, la tierra y la vendimia.

Pintar un huevo gigante no fue solo un desafío artístico, sino también físico y emocional. Las jornadas de sol implacable, la falta de sombra y las lluvias nocturnas pusieron a prueba a los artistas desde el primer día.

“El primer día fue muy difícil: el sol no paraba y no teníamos sombra. Después llegó la lluvia, el frío… pero lo hicimos igual”, relató Ángeles Díaz. Más allá de lo técnico, destacó la experiencia humana: “Fue conectar dos mundos, el de Croacia y el de Mendoza, pero también el nuestro como artistas. Fue una vivencia maravillosa”.

El segundo lugar quedó en manos de Tania Driban Molinelli, quien vivió el proceso desde la duda y la honestidad creativa. “Me di cuenta de que lo que estaba ejecutando era completamente distinto a lo que pasaba alrededor. Podía salir bien o mal. Por suerte, salió muy bien”, contó. Para ella, lo más valioso fue lo compartido: “Lo más lindo es lo que se vive con los demás. La obra es un anexo”.

El tercer premio fue para Cristian Montenegro y Jorge Ortiz Arias, participantes por tercera edición consecutiva. Su obra narró el paso de las cuatro estaciones a través de una parra que florece, da fruto y culmina en un Malbec vibrante. “El primer año fue el gran desafío, porque pintar sobre una forma ovoide cambia por completo la lógica del plano. Este año, ese aprendizaje nos llevó al podio”, explicó Montenegro.

pascua croata

El público como jurado y parte de la experiencia

Uno de los rasgos más destacados del evento fue la interacción directa entre artistas y visitantes. Las personas pudieron ver el proceso creativo en tiempo real, conversar con los autores, compartir un café y votar por su obra favorita.

Según destacó Monserrat Bahamonde, presidenta del Hrvatski Dom, “más de 7.000 personas votaron mientras recorrían el centro comercial. Esa cercanía, ese intercambio, fue lo más potente de esta edición”.

Desde el jurado, la profesora de Artes Visuales Laura Villarreal subrayó la diversidad de enfoques logrados con los mismos materiales y colores. “Cada artista encontró su propio camino técnico y conceptual. Fue muy difícil elegir porque todas las obras tenían un nivel altísimo”.

Lo que viene: más exhibiciones y proyección regional

Las doce obras permanecerán en exhibición gratuita durante los próximos quince días en Palmares Mall, para luego iniciar un recorrido por distintos puntos turísticos de la provincia. La mirada ya está puesta en 2027, con la intención de ampliar la propuesta a 15 huevos intervenidos.

crota

Además, Mendoza se prepara para un nuevo hito cultural: el 24 de octubre será sede del primer Festival Latinoamericano de Folclore Croata fuera de una capital nacional, con delegaciones artísticas de toda la región, consolidando este cruce entre arte, identidad y participación ciudadana.