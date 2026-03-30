Arte croata, Pascua y vino se unen en una experiencia cultural única en Mendoza

Mendoza vuelve a convertirse en escenario de un acontecimiento cultural singular con la edición 2026 de Pisanice, una propuesta artística y patrimonial que enlaza la tradición pascual croata con la identidad vitivinícola local. Impulsado por la Asociación Croatas en Mendoza Hrvatski Dom, el evento se consolida como una de las expresiones culturales más originales del calendario provincial, con proyección nacional e internacional.

Desde el martes 31 de marzo hasta el sábado 4 de abril, los pasillos de Palmares Open Mall se transformarán en un verdadero taller artístico a cielo abierto. Allí, doce artistas plásticos seleccionados intervendrán en vivo huevos de dimensiones monumentales -tres metros de alto por 2,60 metros de diámetro-, retomando la ancestral técnica croata de ornamentación de pisanice, símbolos de vida, renacimiento y esperanza ligados a la celebración de la Pascua.

huevos croatas Buen vino y felices Pascuas La iniciativa se enmarca en la propuesta “Dobro Vino i Sretan Uskrs” (Buen vino y felices Pascuas), que celebra su 26ª edición y busca tender un puente cultural entre Croacia y Mendoza, dos territorios unidos por una fuerte tradición migratoria y por el valor simbólico del trabajo, la tierra y la celebración colectiva. En esta edición, el arte se fusiona de manera explícita con el vino nuevo, emblema productivo y cultural de la provincia, reforzando una identidad compartida que dialoga entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Desde la organización destacan que “Pisanice es una experiencia única en el país, que no solo rescata una técnica tradicional croata, sino que la integra con el motor productivo y cultural de Mendoza: el vino. Es, además, un polo de atracción turística que ya es marca registrada dentro de la agenda cultural mendocina”. La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y ha sido declarada de interés por la Honorable Legislatura de Mendoza y por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad, reconociendo su valor artístico, patrimonial y social.

El cierre del evento tendrá lugar el sábado 4 de abril, al mediodía, en el mismo predio de Palmares, con un acto de clausura que incluirá la elección de la obra ganadora. La distinción será otorgada a partir de la evaluación de un jurado especializado y del voto del público, fortaleciendo el carácter participativo de la iniciativa. La jornada contará además con un espectáculo artístico de música croata, reafirmando el espíritu festivo y comunitario del encuentro.