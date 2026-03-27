Tortitas raspadas vs. sopaipillas: entrá y votá el panificado favorito de Mendoza

En Mendoza , algunas discusiones no necesitan grandes argumentos ni largas explicaciones. Surgen solas, alrededor de una mesa, con el mate humeante en el centro y una fuente que se vacía rápido. Una de ellas atraviesa generaciones, estaciones y barrios: ¿tortitas raspadas o sopaipillas?

No es solo una cuestión de gusto. Es una elección que habla de costumbres , recuerdos de infancia, rutinas familiares y hasta del clima. Porque si hay algo que ambas preparaciones tienen en común es que forman parte del ADN cotidiano mendocino, ese que no siempre aparece en los manuales turísticos, pero sí en las cocinas y las meriendas.

Las tortitas raspadas ocupan un lugar central en la mesa mendocina. No son un postre ni una factura: son un panificado simple, salado y contundente, pensado para acompañar el mate o cualquier otra infusión a cualquier hora del día. Redondas y chatitas, se elaboran sin levadura y con un alto contenido graso que les da su textura característica.

La tortitas raspadas, un clásico mendocino en cada merienda. Desde el lunes tendrá un aumento en la docena. Foto: Archivo MDZ

A diferencia de las sopaipillas, las tortitas raspadas se cocinan al horno -idealmente de barro- y se compran tanto en panaderías como en puestos tradicionales. Son parte de la rutina diaria, del mate de todos los días, del desayuno rápido o de la merienda sin ceremonia.

Meriendas familiares

Momentos de pausa

Mate, té o café con leche

El aroma del horno encendido

Para quienes las eligen, representan abrigo, calma y una forma de volver a lo simple.

Hoy es un gran día para tentarnos con unas ricas sopaipillas. Sopaipillas. Producción Mdtech

Equipo sopaipillas: el ritual del frío

En Mendoza, las sopaipillas son sinónimo de abrigo y encuentro. Aparecen cuando el frío se hace sentir y el mate pide algo caliente, recién hecho. Fritas, doradas y espolvoreadas con azúcar, forman parte de una costumbre que atraviesa generaciones.

Su encanto está en el contraste: crujientes por fuera y tiernas por dentro. Ese equilibrio perfecto es el que las vuelve irresistibles y explica por qué nunca se hacen “de a pocas”.

Las sopaipillas se comen recién salidas de la fritura, casi sin esperar. Se apoyan en una fuente, se espolvorean con azúcar y empiezan a desaparecer mientras la siguiente tanda todavía se está friendo. No necesitan ceremonia: se comen con la mano, de pie, entre mates y conversaciones que se alargan.

Más que una comida, son un momento compartido. Representan:

El frío mendocino

La cocina como punto de reunión

El mate que acompaña

El ritual que se repite sin apuro

No son de todos los días, y ahí está parte de su magia. Cuando hay sopaipillas, el día se vuelve especial.

Horno vs. fritura

Más allá de los ingredientes, el verdadero contraste está en lo que cada preparación representa. Las tortitas raspadas invitan a quedarse; las sopaipillas, a juntarse. Unas acompañan cualquier momento; las otras, la charla. Unas esperan; las otras apuran.

No se trata de cuál es mejor, sino de cuándo. Hay días de tortitas y días de sopaipillas. Hay personas que eligen según el clima y otras que no negocian jamás su preferencia.

Una identidad que se comparte

Ambas preparaciones sobreviven al paso del tiempo porque no dependen de modas ni de tendencias gastronómicas. Siguen vigentes porque se transmiten, porque se hacen con las manos, porque se comparten. En un mundo acelerado, tortitas y sopaipillas siguen marcando un ritmo propio, bien mendocino.

Y ahora, la pregunta inevitable Si tuvieras que elegir solo una… ¿Sos team raspaditas o team sopaipillas? ¿O te gustan tanto ambas que no podés elegir?