Plásticos que desaparecen: el invento biodegradable que podría cambiar el consumo mundial
Científicos desarrollan nuevos materiales biodegradables capaces de reemplazar plásticos contaminantes en envases y objetos cotidianos.
Investigadores avanzan en materiales biodegradables que podrían sustituir gran parte de los plástico s tradicionales. El objetivo es reducir residuos, contaminación y microplásticos sin perder resistencia ni funcionalidad. La innovación ya despierta interés en industrias de envases, diseño y consumo sustentable, mientras expertos aseguran que podría transformar hábitos cotidianos durante los próximos años.
El plástico entra en una nueva etapa
Los nuevos biomateriales están diseñados para degradarse naturalmente en períodos mucho más cortos que los plásticos convencionales. Algunos incluso pueden disolverse en agua o compostarse sin dejar residuos tóxicos.
Expertos en sustentabilidad aseguran que el desafío ahora es lograr producción masiva y costos accesibles.
Cómo funcionan los nuevos materiales biodegradables
Estos desarrollos utilizan fibras vegetales, proteínas naturales y residuos orgánicos para crear envases, bolsas y objetos resistentes. La industria alimentaria y cosmética aparece como una de las primeras interesadas en aplicar estas tecnologías.
Informe de elaboración propia con datos de Reuters Sustainability, UNEP, Nature y organismos ambientales internacionales.
La industria busca reemplazar los plásticos tradicionales
Los avances más recientes fueron presentados por equipos científicos y startups de biotecnología de Reino Unido, Estados Unidos y Japón, donde laboratorios trabajan en biomateriales compostables para envases y consumo masivo.
Universidades y centros tecnológicos europeos también impulsan investigaciones sobre bioplásticos fabricados con algas, residuos vegetales y proteínas naturales.