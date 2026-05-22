Pastelitos o sopaipillas: entrá y votá cuál es tu favorito este 25 de Mayo

Hay comidas que automáticamente remiten al 25 de Mayo . El locro, las empanadas, el chocolate caliente y, sobre todo, esas recetas simples que aparecen apenas baja la temperatura y el mate empieza a circular más lento. Entre todas ellas, existe un duelo silencioso que cada año vuelve a dividir: ¿pastelitos o tortas fritas?

Aunque ambas preparaciones tienen raíces populares y forman parte de la tradición gastronómica criolla, representan experiencias completamente distintas.

Mientras los pastelitos están asociados al azúcar, el dulce y las celebraciones patrias, las tortas fritas mantienen una identidad más cotidiana, ligada a la lluvia, el mate y las reuniones improvisadas.

Y este fin de semana largo, con pronóstico de 16 grados como temperatura máxima, la discusión vuelve a instalarse.

En Argentina suelen prepararse en las fechas pátrias

Pastelitos: el clásico dulce de las fechas patrias

Crujientes, brillantes y rellenos de membrillo o batata, los pastelitos son una de las imágenes más tradicionales de las celebraciones patrias argentinas.

Su origen se remonta a la época colonial y durante años fueron preparados especialmente para el 25 de Mayo y el 9 de Julio.

La masa hojaldrada frita y cubierta con almíbar se convirtió en un símbolo gastronómico nacional que hoy sigue presente en: peñas, ferias, actos escolares y reuniones familiares.

En Mendoza, muchas panaderías y cafeterías comenzaron además a reinventarlos con versiones gourmet, rellenos distintos y presentaciones más modernas.

Hoy es un gran día para tentarnos con unas ricas sopaipillas. Producción Mdtech

Sopaipilla: el sabor de los días fríos

Las sopiapillas juegan en otra categoría emocional. Más simples y profundamente asociadas a la cocina casera, forman parte de una tradición popular que atraviesa generaciones.

Preparadas con harina, grasa o manteca y cocinadas en aceite caliente, suelen aparecer especialmente: cuando llueve, en tardes de mate, durante viajes o en encuentros familiares improvisados, por nombrar algunas ocasiones.