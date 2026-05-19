Récords en Nueva York confirman la fortaleza del mercado del arte
Una obra de Jackson Pollock alcanzó los US$181,2 millones y marcó una subasta histórica en plena semana de remates.
La semana de subastas en Nueva York comenzó con resultados que ratifican la solidez del mercado del arte, incluso en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre económica y financiera.
La obra “Number 7 A”, de Jackson Pollock, alcanzó un nuevo récord para el artista al venderse en US$181,2 millones. La operación fue uno de los puntos más destacados de una noche que dejó cifras impactantes y confirmó el interés de los grandes coleccionistas.
Jackson Pollock marcó un nuevo récord
El total de la primera jornada de subastas llegó a US$1.100 millones y también dejó récords para otros artistas. Entre ellos, se destacó Constantin Brancusi, cuya obra “Danaide” fue vendida en US$107.585.000, y Mark Rothko, con “No. 15, Two Greens and a Red Stripe”, que alcanzó los US$98.385.000.
Una noche de ventas millonarias
La actividad continuará durante los próximos días no solo en Christie’s, sino también en Sotheby’s, donde se esperan nuevas ventas de alto impacto. Las estimaciones apuntan a una recaudación superior a los US$2.600 millones durante toda la semana.
* Carlos María Pinasco es consultor de arte.