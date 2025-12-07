La reciente venta de Telefe ha provocado un verdadero sismo en la industria televisiva. Con la llegada de nuevas autoridades y la imposición de estrategias comerciales más rígidas, muchas figuras históricas del canal se encuentran en un limbo. Entre ellas se destaca Marley , quien a esta altura del año, no ha recibido una propuesta concreta para el 2026.

Sin embargo, lejos de la angustia que podría suponer la inestabilidad laboral, el conductor se muestra tranquilo y confiado, respaldado por un presente profesional inmejorable: "No quiero hacer cosas solo por estar".

Marley ha sido claro respecto a su postura frente a la nueva administración, liderada ahora por Scaglione. Si bien confirmó que existió una reunión y que hay "buena onda", la confirmación de su continuidad se hace esperar.

Embed - Marley habló del cambio de autoridades en Telefe y dejó una fuerte confesión sobre su futuro laboral: "Aún no"

"Espero que sí, pero ahora hay un nuevo Telefe . Yo quiero un programa de juegos, pero en el medio está el Mundial. Ya veremos, me dijeron que me iban a llamar y aún no lo hicieron".

Esta demora se enmarca en la nueva política de los dueños: no sostener figuras con sueldo exclusivo si no tienen un programa al aire . Esta regla, que podría inquietar a otros, no parece afectar la ecuación del conductor, quien prioriza la calidad del proyecto y su vida familiar por sobre la pantalla.

"Yo calculo que seguiré con ellos, pero si no se da y me proponen algo en otro lado que me divierte, lo hago. No quiero hacer cosas solo por el hecho de estar, para eso me quedo en casa con los chicos", sentenció Marley, dejando la puerta abierta a otros canales.

Un productor de éxito probado

Marley El conductor define su futuro laboral. Créditos: Archivo MDZ

La tranquilidad de Marley no es infundada. El conductor cierra un 2025 extremadamente positivo. Por primera vez, produjo íntegramente "Por el mundo", logrando un doble éxito: Se mantuvo como uno de los programas más vistos y fue uno de los ciclos que más recaudó en la TV argentina, compartiendo el podio con Otro día perdido de Mario Pergolini.

Este antecedente le otorga una "cintura" negociadora que pocos tienen. Incluso, se permite soñar con viejos éxitos o formatos propios: "Telefe siempre quiso reponer El Show de la tarde con Flor Peña, pero vamos a ver. Estoy tratando de armar un programa nuevo que ideé hace muchos años".