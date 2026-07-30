Guillermina Valdés impactó con un cambio de look extremo: ¡mirá lo que se hizo!

El nuevo estilo de Guillermina Valdés anticipa una de las grandes apuestas de la próxima temporada. No te pierdas el video en la nota.

Guillermina Valdés sorprendió con un cambio radical donde dejó atrás el clásico carré bob y apostó por un cabello largo, con movimiento y mucha textura, un estilo que, según su estilista Cristian Rey, será una de las grandes apuestas de la próxima temporada.

Cristian Rey explicó que el proceso implicó pasar de un corte corto a una melena larga con movimiento, y para lograrlo utilizó extensiones de cabello 100% natural con sistema Micro Ring. Esta técnica permite sumar largo y volumen sin comprometer la salud del cabello, ya que se fija mediante pequeños anillos que no requieren pegamentos ni calor.

Gracias a este sistema, el resultado es prácticamente imperceptible y el cabello conserva su movimiento natural. Por eso, el Micro Ring se convirtió en una de las técnicas más elegidas por quienes buscan ganar largo o densidad sin dañar la fibra capilar.