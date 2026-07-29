Maluma inauguró su propio local de ropa con un look que vas a querer tener ya

Maluma dio un gran paso en su carrera al inaugurar la primera tienda de su marca Remance Co. en Medellín, la ciudad que lo vio nacer y que ahora fue testigo de su nueva faceta como director creativo de la firma. El cantante colombiano participó activamente en cada etapa de su desarrollo, desde la definición de las siluetas hasta la selección de telas y los detalles de confección.

Para la apertura, Maluma eligió un look utilitario de su propia marca, que consistió en un chaleco color arena con múltiples bolsillos, cierre frontal y una moldería relajada, que superpuso sobre una remera blanca de cuello redondo. Esto, lo combinó con unas bermudas cargo a tono, con bolsillos laterales, y contrastó el conjunto con unos mocasines en blanco y negro. Por último, llevó unas medias blancas y anteojos de sol de estilo aviador en negro.

La propuesta de Remance Co. apuesta por un streetwear con una paleta de colores neutros, molderías amplias y prendas versátiles que permitan múltiples combinaciones. Entre sus piezas destacan camperas, pantalones cargo, buzos, remeras y otras prendas de inspiración urbana, todas pensadas para un estilo moderno y funcional.