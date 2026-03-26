El carísimo bolso de Wanda Nara que elevó todos sus looks en China: mirá cuál es

Descubrí qué bolso de lujo fue el que se repitió en los estilismos de Wanda Nara y definió su viaje fashion.

Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una serie de looks invernales. La fórmula, que ya es casi una marca registrada en ella, consta de prendas superiores que marcan el torso combinadas con pantalones rectos wide leg.

Uno de los outfits que más llamó la atención se conformó de un cárdigan cuadrillé en tonos celeste y verde de Adidas, que se llevó junto con un pantalón en gama marrón y unas Nike Shox blancas. Como abrigo, llevó una campera tipo bomber en color celeste metalizado, mientras que la gorra de jean y el bolso de lujo terminaron de cerrar el estilismo.

El gran protagonista transversal del viaje fue, sin embargo, el bolso de Chanel en color oliva, modelo Chanel 25 en tamaño mediano. Una de las piezas más deseadas del momento, apareció una y otra vez en las distintas imagenes, funcionando como hilo conductor entre los looks.

El diseño de cuero con cadena metálica tiene un valor que ronda entre los 6.000 y 7.000 dólares (entre 8 y 10 millones de pesos argentinos), pero más allá del precio, operó como una inversión de estilo que transformó la narrativa visual de todo el viaje.