Un famoso conductor arremetió contra Wanda Nara tras los Martín Fierro: "Intercambiás fluidos con un..."

La ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó con su paso numerosas polémicas (como de costumbre). En esta ocasión, la terna a Mejor Conductora Femenina dio más descontentos que alegrías. Y es que Wanda Nara se coronó con el galardón, por encima de Georgina Barbarossa y Verónica Lozano, quienes se posicionaban como favoritas de la categoría.

En la mesa que debía ser de Susana Giménez, la rubia que condujo MasterChef Celebrity se sentó junto a Nora Colosimo, su madre; y sus dos hijas Francesca e Isabela, producto de su relación con Mauro Icardi. Con una cámara en mano durante toda la celebración y acaparando la cámara; finalmente se alzó para recibir el premio.

Con un discurso emotivo que llevó a glorificar su amor propio, la lucha por el trabajo y la maternidad y la leucemia como historia de vida, aunque desde la sala poca atención se le prestó al mismo, la mediática finalmente se consagró como mejor conductora. Luego de lo sucedido, numerosos partícipes del periodismo lanzaron su crítica, entre ellos Tomás Dente ; quien no solo arremetió contra Nara sino también contra APTRA y los premios en general.

El periodista apuntó sus cañones primero hacia la asociación presidida por Luis Ventura, acusándola de tener marcadas afinidades políticas y falta de integridad. "La gente de APTRA es un nido de ratas kirchnerista, porque estuve ahí, y son todos kirchos que defienden a ultranza a los grandes delincuentes de este país, porque lo veía yo en el chat" , disparó furioso, haciendo alusión a consignas a favor de Perón y Cristina Kirchner.

Para el conductor, el triunfo de la mediática es el síntoma de una "Argentina infame" donde el esfuerzo de los trabajadores no vale nada. "Celebramos que Wanda tenga un Martín Fierro, la miman en Telefe y la posicionan como sucesora de Susana Giménez. Todo da lo mismo, pero no da lo mismo para la gente de bien que le cuesta un Perú llegar a fin de mes", sentenció.

"¿No te da vergüenza?"

wanda nara - MF (2) Nara en los Martín Fierro. Archivo MDZ

El punto más álgido del descargo llegó cuando Dente vinculó directamente a Wanda con los problemas legales de su entorno y cuestionó con total crudeza su falta de pudor frente a la crisis social. "A mí no me importa si tiene ángel. Me importa que cuando prenda la tele, no quiero ver que están premiando a la mujer de un tipo que está en la mira de la Justicia por todas estas irregularidades", lanzó sin filtros.

En esa misma línea, el periodista le pegó directo al patrimonio de la conductora de MasterChef y destrozó su intimidad con una frase demoledora: "Responder de esa manera, como si fuese una nimiedad, que tu marido está metido en una causa por delitos cambiarios, por supuestas coimas en el comercio exterior durante el gobierno anterior, que se enriquecieron ilícitamente... ¿Y vos te vas a comer con él y después te acostás e intercambiás fluidos con un tipo así? ¿No te da vergüenza?", arremetió de forma letal.

Y remató diferenciando la realidad del espectador común con los lujos que la mediática muestra en sus plataformas: "Se caga en la pobreza de todos nosotros. No es aspiracional. Vos te tenés que venir en colectivo, en subte, caminar y sudar la gota gorda porque no te alcanza para pagar el boleto. Y estos viven la buena vida a costa de todos nosotros. No sigo pelotudos en redes que lo único que hacen es subir carteras que cuestan miles y millones de dólares en un país en el que la gente no come".