Ángela Leiva sufrió un accidente en pleno show en Mendoza: el video

La cantante brilló en su presentación en el Teatro Griego Frank Romero Day, pero un episodio imprevisto preocupó al público.

Finalmente llegó la noche que muchos estaban esperando. Luego de haber sido reprogramado por las condiciones climáticas, el pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo el show musical privado en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. En un principio, el espectáculo estaba previsto para el martes 10 de marzo, pero debió suspenderse a raíz de la fuerte tormenta que afectó a Mendoza.

Uno de los números más aguardados de la velada fue el de Ángela Leiva. La cantante tandilense fue de las últimas artistas en subir al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day y puso a bailar al público con un repertorio cargado de cumbia.

Ángela Leiva en el Teatro Griego Frank Romero Day 2 La cantante trajo su potente voz a Mendoza. Maru Mena MDZ. Durante su presentación, la artista protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Mientras interpretaba uno de sus temas, Leiva decidió acercarse al público para saludarlo y tener un contacto más directo con los espectadores que se encontraban frente al escenario. Sin embargo, en medio de ese momento sufrió un traspié y terminó cayendo.

Lejos de incomodarse por el episodio, la cantante se tomó la situación con humor. Tras la caída, Leiva bromeó con el momento frente al público e incluso pidió que le hicieran un meme con lo ocurrido.