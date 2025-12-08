Netflix estrena un impactante documental sobre un periodista en las trincheras

El 26 de diciembre Netflix mostrará en un documental el trabajo del periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh, ganador del Pulitzer.

El 26 de diciembre Netflix estrenará el documental Cover-Up: Un periodista en las trincheras dirigido por Laura Poitras y Mark Obenhaus. La producción está centrada en la carrera del legendario periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer.

Netflix: de qué se trata “Este documental sigue la carrera del legendario periodista Seymour Hersh, que investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La producción que estrena Netflix busca retratar el periodismo de denuncia frente al inmenso poder del gobierno y de las instituciones militares. El documental sigue de cerca el trabajo de Hesh mostrando su determinación inquebrantable en busca de la verdad.

documental Netflix prepara un gran estreno. Fuente: Netflix. El periodista se enfrentó a poderosos aparatos políticos y militares que intentaron ocultar la verdad. En el documental la audiencia accederá a sus notas personales, documentos de archivo y testimonios exclusivos. Se muestra cómo el periodista sacó a la luz uno de los mayores escándalos de la historia contemporánea de Estados Unidos, incluyendo la Masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam y los escándalos de tortura y abusos en la prisión de Abu Ghraib durante la Guerra de Irak.

De alguna manera el documental muestra una reflexión sobre la fragilidad de la libertad de expresión en una democracia donde hay mucho juego de poder e intereses políticos.