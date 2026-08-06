La embajada china en Argentina denunció amenazas de Estados Unidos a una empresa de Neuquén

La embajada de China en la Argentina salió al cruce de Estados Unidos luego de que funcionarios de la representación diplomática norteamericana advirtieran a una empresa de Neuquén sobre posibles sanciones si avanzaba en un acuerdo con la compañía china de telecomunicaciones Huawei. Desde Pekín rechazaron esa postura y acusaron a Washington de actuar con "arrogancia y prejuicios".

La controversia se originó a partir de una advertencia dirigida a la Cooperativa CALF (Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada). Representantes de la embajada comunicaron que los ejecutivos de la empresa podrían perder sus visas para ingresar a Estados Unidos si concretaban el acuerdo con la firma tecnológica. Atribuyen esta decisión a "una razón de seguridad nacional para los Estados Unidos".

En este sentido, la embajada china sostuvo que el país norteamericano "ha avivado deliberadamente la 'teoría de la amenaza china', generalizando el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei".

"Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios de libre mercado", cuestionaron, mediante un comunicado.

Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos pic.twitter.com/ewuaK94Bp8

A su vez, apuntaron contra la "naturaleza hipócrita", afirmando que "Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país".

"Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas", concluyeron desde la diplomacia china.

En el centro de la disputa quedó la Cooperativa CALF, la mayor distribuidora de energía eléctrica de la Patagonia, que mantenía conversaciones con Huawei para desarrollar un acuerdo comercial. La empresa china, además, analiza desembarcar en proyectos vinculados con Vaca Muerta.

El interés por esa región no es exclusivo de China. En Vaca Muerta también operan o tienen inversiones compañías estadounidenses como Chevron y Continental Resources, además de numerosos proveedores de servicios vinculados a la industria petrolera.

El gobierno estadounidense considera que la firma representa un riesgo para su seguridad nacional y la identifica como uno de los principales actores de la competencia estratégica con China. Según esa posición, aunque Huawei se presenta como una empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y el Ejército chinos, lo que, a juicio de Estados Unidos, abre la posibilidad de que su tecnología sea utilizada con fines de espionaje. Bajo ese criterio, Huawei tiene prohibido operar o suministrar tecnología y software a compañías estadounidenses.