Guerra de embajadas: diplomáticos de China en Argentina acusaron a Peter Lamelas de difundir "prejuicios ideológicos"

La Embajada de China en Argentina publicó este domingo un comunicado oficial en respuesta a declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas , en el que lo acusaron de haber atacado y difamado deliberadamente la cooperación entre el país asiático y nuestra república.

El portavoz de la embajada, Wang Wei , sostuvo que los comentarios de Lamelas "ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos" y revelan "una mentalidad de suma cero propia de la Guerra Fría". El texto expresó el "fuerte descontento y rotundo rechazo" de China ante las afirmaciones del diplomático norteamericano.

El origen de la disputa fue una entrevista que Lamelas concedió al medio salteño El Tribuno, en la que afirmó que Estados Unidos había "ignorado" durante años a América Latina y que, en ese vacío, "los chinos se metieron" . El embajador también señaló que cuando se trata con empresas chinas, "se trata con el gobierno chino, no con una industria privada", y calificó al sistema chino como controlado por un gobierno comunista .

En el mismo reportaje, Lamelas advirtió que Washington "está prestando atención" a la región y que los países latinoamericanos deberían estar "preocupados" por la presencia china en sectores estratégicos como seguridad, comunicaciones e infraestructura.

La respuesta de la Embajada China

En su réplica, la embajada china recurrió a datos económicos para cuestionar la postura estadounidense: señaló que unas 73.000 empresas de ese país operan en territorio chino, con una inversión total que supera el billón y medio de dólares y un crecimiento anual del 9,8%. Según el comunicado, la gran mayoría de esas firmas tiene previsto continuar y ampliar su actividad en China.

El texto también apuntó contra lo que calificó de doble estándar: sostuvo que Estados Unidos no puede beneficiarse de su propia cooperación con China y al mismo tiempo criticar a otros países que buscan hacer lo mismo. En esa línea, reivindicó el vínculo entre China y América Latina como una cooperación Sur-Sur basada en el apoyo mutuo, sin cálculos geopolíticos ni pretensiones de influencia.

El comunicado cerró con una advertencia dirigida a quienes, según Pekín, se empeñan en exagerar la "amenaza china": les aconsejó concentrarse en contribuciones concretas al desarrollo de Argentina y la región, en lugar de agitar fantasmas ideológicos.