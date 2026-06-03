Ya se venden en Mendoza las casas chinas que se arman en apenas dos horas: cuánto cuestán

Comprar una vivienda suele asociarse a meses de obra, presupuestos que cambian constantemente y largas esperas hasta ver el resultado terminado. Sin embargo, una nueva alternativa comenzó a abrirse paso en Mendoza con una propuesta completamente diferente: módulos habitacionales prefabricados que pueden quedar armados en apenas dos horas y que ya registran alrededor de 100 casas vendidas en la provincia.

El fenómeno empezó a despertar curiosidad entre quienes buscan una solución más rápida y accesible para ampliar una propiedad, instalar una oficina o incluso resolver necesidades habitacionales permanentes. Según explicaron representantes de la empresa que comercializa estos módulos en diálogo con una radio local, la demanda fue creciendo durante los últimos meses, impulsada principalmente por la velocidad de instalación y por valores considerablemente más bajos que los de una construcción tradicional.

A simple vista pueden parecer contenedores modernos o estructuras compactas, pero detrás de ese diseño hay una propuesta pensada para reducir tiempos y simplificar procesos. Los módulos llegan preparados de fábrica y cuentan con instalación eléctrica, conexiones para agua y materiales aislantes que ayudan a mejorar el confort térmico.

La principal ventaja aparece en el momento del montaje. Una vez que el módulo llega al terreno, el armado puede completarse en pocas horas, algo que contrasta con los tiempos habituales de una obra convencional. Esa rapidez es uno de los factores que más interés genera entre quienes buscan una solución inmediata.

Además, las estructuras están diseñadas para adaptarse a distintos usos. Algunas personas las adquieren para convertirlas en oficinas, mientras que otras las utilizan como monoambientes, espacios para alquiler temporario o viviendas familiares.

Los precios que llaman la atención

Uno de los aspectos que más repercusión generó es el costo inicial de estas unidades. Según los valores informados por la empresa, los módulos más pequeños parten desde aproximadamente $6 millones, mientras que las versiones más amplias pueden alcanzar los $25 millones.

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La diferencia depende del tamaño, la distribución interna y el nivel de equipamiento incluido. Dentro de la oferta existen modelos básicos orientados a oficinas o ambientes únicos, pero también versiones con dos habitaciones pensadas para uso residencial.

En un contexto donde los costos de construcción continúan siendo elevados, estos valores aparecen como uno de los principales argumentos comerciales del producto.

Por qué crece el interés en Mendoza

El auge de las viviendas modulares no es exclusivo de Argentina. En distintos países vienen ganando terreno como una alternativa para reducir costos y acelerar procesos constructivos. Mendoza parece estar siguiendo esa tendencia.

La posibilidad de contar con una estructura lista para utilizar en cuestión de horas resulta especialmente atractiva para quienes poseen un terreno y buscan evitar los plazos de una obra tradicional. También despierta interés entre emprendedores turísticos que necesitan ampliar rápidamente su capacidad de alojamiento.

Por ahora, el mercado todavía se encuentra en una etapa de crecimiento, pero los números muestran una recepción positiva. Con unas 100 unidades ya comercializadas, las casas modulares empiezan a consolidarse como una opción que combina rapidez, practicidad y precios que, para muchos compradores, resultan más accesibles que otras alternativas disponibles en el mercado inmobiliario actual.