Hugo Sigman deberá declarar por las vacunas contra el Covid y la Justicia ya fijó cuándo será la audiencia

El empresario es investigado por presuntos beneficios a laboratorios durante la gestión de Alberto Fernández y por un posible tráfico de influencias.

La Justicia fijó para el 4 de septiembre la declaración de Hugo Sigman en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante el gobierno de Alberto Fernández. El empresario farmacéutico prestará declaración de forma virtual desde España, donde reside.

La Cámara Criminal y Correccional Federal autorizó esa modalidad a partir del pedido de la defensa, teniendo en cuenta que Sigman tiene 81 años, vive en España y atraviesa cuestiones de salud. La defensa había solicitado que el empresario no tuviera que trasladarse hasta Comodoro Py 2002 para cumplir con la indagatoria. Sigman ya había sido convocado en dos oportunidades para declarar. Las fechas previstas fueron el 19 de mayo y el 29 de junio de 2026, pero su defensa presentó recursos para postergar ambas audiencias. La nueva convocatoria quedó establecida para septiembre.

La investigación que llevó a Sigman ante la Justicia El empresario es investigado por una causa que busca determinar si el gobierno de Alberto Fernández otorgó un trato favorable a determinados laboratorios durante la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Entre las empresas mencionadas en el expediente figura mAbxience, perteneciente al grupo que encabeza Sigman. La investigación apunta a establecer las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones durante la pandemia. La Justicia analiza si existieron beneficios para determinados laboratorios en el proceso de compra de las vacunas.