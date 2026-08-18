Frigerio busca despegar a Entre Ríos de la crisis industrial y pone la producción en el centro de su gestión

El Gobierno de Rogelio Frigerio puso la producción y la inversión privada entre los ejes de su gestión en Entre Ríos . La provincia mantiene un nivel de empleo industrial superior al registrado a comienzos de 2022, con sectores que incorporaron trabajadores, mejoras en las actividades productivas y un máximo histórico en el crecimiento de las exportaciones.

La administración provincial sostiene que su política busca generar condiciones para que las empresas puedan invertir, producir y crear puestos de trabajo. Frigerio planteó que Entre Ríos pretende atraer nuevas compañías y acompañar el crecimiento de las firmas que ya funcionan en la provincia, además de poner el foco en ordenar las cuentas, eliminar trabas fiscales y crear incentivos para el desarrollo.

El empleo industrial registrado llegó a 30.621 trabajadores en abril de 2026 . La cantidad fue 1,6% menor que un año antes, aunque la comparación con enero de 2022 muestra una diferencia respecto del comportamiento nacional. Entre Ríos permaneció por encima del nivel de referencia que quedó en baja a nivel país.

La distancia entre ambas trayectorias comenzó a crecer especialmente durante 2025 . El dato permite al Gobierno provincial mostrar una evolución diferente en materia laboral dentro de un escenario nacional de mayor retroceso del empleo industrial.

La actividad industrial entrerriana tuvo resultados diferentes según cada rama; en el último año el desarrollo fue:

4,4% en elaboración de bebidas

4,5% en fabricación de papel

4,5% en productos de papel

2,4% en productos plásticos

La maquinaria y las actividades metalmecánicas vinculadas al sector agropecuario también generaron empleo. El procesamiento de carnes y la actividad forestoindustrial, en cambio, concentraron la mayor parte de la disminución de puestos industriales.

Frigerio defendió la orientación de su administración al sostener que la provincia ya observa resultados de una política destinada a acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo. El gobernador también reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver dentro del entramado productivo.

Si se toma en cuenta desde el consumo eléctrico, la demanda de energía industrial creció 8,1% interanual en junio y acumuló una mejora del 2,6% durante 2026. El comportamiento se relaciona con una mayor actividad en determinados sectores industriales, como lo es la agroindustria (sector que creció un 24,5% interanual en junio con la molienda de soja y acumuló una mejora del 3,4% durante el año).

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en su participación del AmCham Summit 2026. Juan Mateo Aberastain

El récord exportador como carta productiva

Las ventas externas ocupan otro lugar dentro de la estrategia económica de la administración provincial. Entre Ríos alcanzó en 2025 USD 2.116 millones en exportaciones, el mayor registro histórico. El resultado superó en 52% al de 2024 y quedó 41% por encima del promedio de los cinco años anteriores.

Los productos primarios fueron el rubro que más creció, con una suba del 61% frente a 2024. Las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 26%. Las demás exportaciones industriales registraron un incremento del 36% interanual.

Estos primeros datos de 2026 muestran indicios de continuidad en el crecimiento de las ventas externas. Frigerio planteó que la provincia busca que más empresas elijan Entre Ríos para invertir. El gobernador también señaló que las firmas que ya operan en el territorio deben contar con condiciones para crecer. “La mejor política de empleo es generar condiciones para que el sector privado produzca e invierta”, sostuvo Frigerio al referirse al rumbo de su gestión.