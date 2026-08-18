El Congreso discute una salida para quienes quedaron atrapados por el sobreendeudamiento

Frente al ajuste económico y el crecimiento de los créditos, la Cámara de Diputados tiene en sus comisiones un proyecto que busca darle una salida a las personas con múltiples deudas y dificultades para afrontar sus compromisos. La propuesta plantea un procedimiento judicial sencillo para quienes mantienen obligaciones con más de un prestador. El mecanismo que quedó bajo análisis de las comisiones de Usuarios y Consumidores y de Finanzas contempla créditos otorgados por bancos, fintechs y tarjetas de crédito.

El proyecto parte del diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, quien señaló que más del 38% de las personas endeudadas tiene menos de 25 años. El legislador también marcó una diferencia entre la mora bancaria y la registrada en las fintechs. Según sus datos, los bancos tienen un nivel cercano al 7% frente al triple que concentran las plataformas digitales.

Prensa Diputados ¿Qué podría revisar un juez cuando la deuda se vuelve impagable? El proyecto establece que un magistrado pueda estudiar el conjunto de obligaciones de una persona cuando existen deudas con distintos prestadores. El juez tendría la posibilidad de analizar las condiciones bajo las cuales se concedió cada crédito. La revisión también abarcaría los intereses, la buena fe de la contratación y eventuales abusos en las tasas. El planteo apunta a determinar si el crédito fue otorgado pese a que existían señales de que el deudor no tendría capacidad para devolverlo.

Juliano sostuvo que el problema no puede reducirse a una supuesta falta de educación financiera y se apoyó en el análisis de situaciones en las que las personas recurren a nuevos préstamos porque necesitan cubrir gastos básicos. La iniciativa busca atender ese circuito antes de que la acumulación de obligaciones termine por sacar al deudor del sistema financiero formal.

Así aclaro que el proyecto no contempla que el Estado se haga cargo de las obligaciones privadas, que no tendría costo fiscal y no trasladaría las deudas a organismos públicos. El objetivo consiste en que el Poder Judicial pueda intervenir sobre las condiciones de los contratos solo cuando existan indicios de abuso.