"Sí, quiero": un diputado radical se anota como candidato a intendente de San Rafael

Franco Ambrosini aseguró que aspira a competir por la intendencia del departamento del sur y competir contra los hermanos Félix en las próximas elecciones municipales.

A un año de las elecciones, varios dirigentes políticos mendocinos comienzan a posicionarse de cara a la contienda por diferentes cargos públicos. En ese marco, mientras algunas figuras apuntan a la gobernación, otros se anotan en la carrera electoral a nivel municipal. Uno de ellos es el diputado provincial Franco Ambrosini, quien afirmó que aspira a ser candidato a intendente de San Rafael para disputar el gobierno comunal a los hermanos Félix.

El legislador de la UCR estuvo en el programa “Digamos Todo”, en MDZ Radio 105.5 FM, y consultado sobre sus aspiraciones por competir en las próximas elecciones en San Rafael señaló: “Voy a responder como hace 6 años atrás cuando me casé y dije: sí, quiero”.

“Estamos en un esquema y trabajando fuerte para ser una opción dentro de San Rafael desde la oposición”, manifestó Ambrosini, quien asumió como diputado provincial en 2023 y desde mayo de este año es el presidente del interbloque Cambia Mendoza en la Cámara Baja.

La competencia interna La vicegobernadora Hebe Casado también se anotó en la carrera por la intendencia de San Rafael. El dirigente radical no es el único anotado en las filas de Cambia Mendoza para competir por la intendencia de San Rafael. Meses atrás, la vicegobernadora Hebe Casado explicitó sus intenciones de ser candidata a jefa comunal.

“Creemos que hay que darle volumen y está buenísimo que esté la vicegobernadora y hay otros dirigentes que también tienen ganas. Tenemos que ser lo más responsables posible para que a fin de año pase el que mejores condiciones tenga para competir con el oficialismo”, expresó.