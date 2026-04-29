Los números de las giras: cuánto costaron los viajes de Javier Milei al exterior

El informe de gestión que la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados dejó al descubierto el nivel de gasto destinado a los viajes internacionales del presidente Javier Milei durante los últimos meses. De acuerdo con la documentación oficial, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 el Ejecutivo desembolsó al menos $437,7 millones en giras al exterior.

La información forma parte de una de las respuestas incluidas en el extenso documento que acompaña la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y detalla un total de 13 viajes presidenciales catalogados como visitas de Estado u oficiales. El registro abarca traslados a América, Europa y foros multilaterales, en una agenda marcada por encuentros políticos, económicos y diplomáticos.

El desplazamiento más costoso corresponde a la participación de Javier Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre de 2025. En ese viaje, que se extendió por tres días, el gasto superó los $115 millones. La comitiva incluyó a funcionarios clave del gabinete económico y político, y el mandatario mantuvo reuniones con referentes internacionales de peso.

Otro de los puntos altos en términos de erogación fue la asistencia al Foro Económico Mundial de Davos , en enero de 2026. En esa ocasión, el viaje demandó más de $73 millones y reunió a figuras centrales del equipo de gobierno. A este se suma una extensa gira realizada en marzo de ese año, que combinó escalas en Miami, Nueva York y Santiago de Chile, con un costo superior a los $85 millones.

El informe también da cuenta de otros viajes relevantes, como una visita a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, encuentros en Washington y participaciones en cumbres regionales. Si bien en algunos casos los gastos se redujeron por invitaciones oficiales o estadías cubiertas por los países anfitriones, los costos operativos vinculados a logística, traslados y comitivas siguieron siendo significativos.

FOTO 1 (3) Javier Milei y su hermana Karina en Oslo, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Presidencia

En paralelo, el documento aborda un tema que generó controversia política: el viaje a Nueva York en el que participó la esposa del actual jefe de Gabinete. Según la información oficial, Bettina Angeletti fue incluida en la comitiva en calidad de invitada. La situación derivó en una investigación judicial que finalmente fue archivada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que su presencia no implicó un gasto adicional para el Estado.

Manuel Adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Instagram @madorni

No obstante, el caso abrió nuevos interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario. La evolución de los bienes de Manuel Adorni y su entorno quedó bajo análisis en otra causa, impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En el informe, el Gobierno se limita a señalar que la declaración jurada del funcionario es pública, mientras que los datos correspondientes a su cónyuge permanecen bajo carácter reservado.