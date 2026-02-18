RIGI: Luis Caputo anunció una prórroga de un año y nuevos incentivos para petróleo y gas

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció la prórroga por un año del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) y una serie de modificaciones destinadas a “ordenar y optimizar” su funcionamiento. La principal novedad es la incorporación de nuevos desarrollos de upstream en petróleo y gas, con un piso mínimo de inversión de USD 600 millones.

El esquema, creado para atraer capitales en sectores estratégicos, tenía un plazo inicial de dos años para que las empresas pudieran adherirse. La ley contemplaba la posibilidad de extender ese período por única vez hasta doce meses adicionales, facultad que el Poder Ejecutivo decidió ejercer.

De este modo, las compañías podrán presentar proyectos hasta julio de 2027. Cumplido ese plazo, quedará cerrada la ventana de ingreso al régimen.

Entre los ajustes reglamentarios se destaca la inclusión de proyectos de upstream, es decir, aquellos vinculados a la exploración y producción de hidrocarburos. Esta etapa comprende la búsqueda de yacimientos, la perforación de pozos y la extracción de petróleo y gas natural, previo al transporte (midstream) y la refinación o comercialización (downstream).

Según explicó Caputo, el objetivo es ampliar el alcance del régimen en uno de los sectores considerados clave para el crecimiento de las exportaciones energéticas y la generación de divisas.

El ministro aseguró que ya fueron aprobados 10 proyectos por un monto total de USD 25.479 millones y que existen otras iniciativas en evaluación. “Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, sostuvo en sus redes sociales.

Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente.



Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 19, 2026

Beneficios del régimen

El RIGI contempla incentivos fiscales y regulatorios de largo plazo. Entre los principales beneficios se incluyen:

Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.

Exención de derechos de exportación.

Posibilidad de computar el IVA desde etapas previas al inicio de operaciones.

Acceso a mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias.

El Gobierno considera que estas condiciones brindan previsibilidad jurídica y tributaria, un punto central en la estrategia oficial para captar inversiones extranjeras en minería, energía e infraestructura.

Los 10 proyectos aprobados hasta ahora

Aunque se presentaron más de 27 iniciativas, hasta el momento el Ejecutivo aprobó diez, distribuidas en distintas provincias:

YPF : desarrollo del parque solar “El Quemado” en Mendoza, con una inversión de USD 211 millones y una capacidad proyectada de 305 MW en dos etapas.

Consorcio Vaca Muerta Sur (YPF, PAE, Vista, Pampa, Pluspetrol, Chevron y Shell) : construcción de infraestructura en Neuquén y Río Negro para ampliar exportaciones de crudo, con una inversión inicial de USD 2.486 millones y potencial de USD 3.000 millones.

Southern Energy (PAE y Golar LNG) : instalación de una barcaza de GNL en el Golfo de San Matías, Río Negro, con desembolsos proyectados por hasta USD 6.878 millones en 20 años.

Rio Tinto : ampliación del proyecto Rincón de Litio en Salta por USD 2.724 millones, con capacidad estimada de 60.000 toneladas anuales.

Sidersa : construcción de una planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones.

PCR y Acindar : desarrollo de un parque eólico en Olavarría por USD 255 millones.

Galán Lithium : proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca por USD 217 millones.

Los Azules (McEwen Copper) : desarrollo de cobre en San Juan por USD 2.672 millones.

Puerto de Timbúes (Santa Fe) : terminal multipropósito con inversión de USD 277 millones.

Gualcamayo (San Juan): plan para extender la vida útil de la mina, con USD 665 millones comprometidos.

La ampliación del régimen llega en un contexto en el que el Gobierno apuesta a acelerar la llegada de capitales, especialmente en energía y minería, como pilares para fortalecer las exportaciones y la acumulación de reservas.