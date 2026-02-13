Diputados K denuncian a Luis Caputo por "manipular datos" del Indec y "violar el secreto estadístico"

Diputados kirchneristas se presentaron este viernes en la Justicia y denunciaron penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo , en el marco de la polémica por no aceptar el nuevo sistema de medición de inflación del Indec, que terminó con la salida de Marco Lavagna del organismo de estadísticas y censos.

Los diputados Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal por “violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157 del Código Penal), falsificación de documentos públicos (art. 293 del Código Penal), y por lo previsto en el artículo 17 de la ley 17.622, violación del secreto estadístico”.

“La misma se fundamenta en que el ministro Luis Caputo incurrió en irregularidades varias vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, señalaron desde el bloque.

“En primer término, ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados. En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”, señalaron.

Para el bloque K, “así, cometió actos contrarios a la ley 17.622 que rige el funcionamiento del INDEC y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad ”.

“Por otro lado, lo expuesto determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados. Ello ha sido detallado en el pedido de interpelación al Ministro al Congreso de la Nación presentado por este Bloque, en cumplimiento del art. 71 de la Constitución Nacional (Expediente 7203-D-2023)”, agregaron.

A su vez, consideraron que “Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique”. “Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial. De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622”, aseveraron.

El kirchnerismo recalcó que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 - Juez Marcelo Martínez de Giorgi.