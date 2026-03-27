Luis Caputo busca renovar deuda por $8 billones y captar divisas con un nuevo bono en dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo , enfrenta en la licitación de deuda en pesos de este viernes vencimientos por casi $8 billones , donde el mercado espera un rollover levemente por debajo del 100% y se inyecte un poco más de liquidez a la plaza y descomprimir presiones en las tasas. En paralelo, el equipo económico ofrecerá un nuevo bono en dólares con vencimiento a octubre de 2028, en búsqueda de financiamientos para los vencimientos en moneda dura de mitad de año.

Para la última subasta de marzo, para hacer frente a vencimientos por $7,9 billones, la cartera Económica presentó un menú variado, con algunos matices. En cuanto a la oferta, la misma estará compuesta por instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR, dólar linked y títulos hard dollar.

Se ofrece una nueva Lecap con vencimiento a julio de este año; dos nuevos bonceres con vencimiento en septiembre 2027 y septiembre de 2028; Tamar con vencimiento en febrero del año que viene; dollar linked con vencimiento a junio 2028; y dos hard dollar con vencimiento en octubre de 2027 y octubre de 2028, este último se ofrecerá por primera vez.

"Con este menú se ve claramente que el Gobierno desea extender vencimientos inclusive a fechas post elecciones. Adicionalmente, se ofrece una conversión del boncer TZX26 a tres bonceres a agosto de 2027, marzo de 2028 y marzo de 2029. Es probable que el Gobierno alcance un buen rollover por encima del 90%, con la demanda seguramente concentrada en la Lecap a julio, donde se busca que la tasa comprima en la curva de pesos, y con esto dar un alivio al mercado en términos financieros anclado un poco la tasa", señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

"Con estas condiciones sobre la mesa, surge la pregunta acerca de cuál podría ser el resultado de la subasta. Mientras el tipo de cambio spot se mantenga firme, un condicionante relevante, creemos que existen incentivos para mantener niveles elevados de liquidez en el sistema financiero y así suavizar eventuales episodios de volatilidad en las tasas", sostuvo Portfolio personal de Inversiones (PPI).

Y agregó: "Este escenario podría traducirse en un rollover no tan alejado del 100%. Asimismo, la incorporación de Ernesto Talvi al equipo económico puede interpretarse como una señal de mayor tolerancia a un entorno de liquidez holgada, lo que implicaría una posible reconfiguración de prioridades entre el ritmo de desinflación y el impulso a la actividad".

Nuevo bono en dólares

En paralelo, y con la mira en conseguir financiamiento para cubrir los vencimientos de deuda en moneda dura de mitad de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, saca a la cancha en la licitación de este viernes un nuevo bono en dólares que vencerá en octubre de 2028.

En sintonía con la lógica de "no volver a Wall Street", para los compromisos de julio el Gobierno ya obtuvo US$500 millones a través de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las últimas dos licitaciones. La emisión contempla un límite máximo de US$2.000 millones.

Tras la buena recepción del mercado por instrumentos hard dollar, Caputo agregará un nuevo Bonar que vencerá en octubre de 2028: el Bonar 2028 (AO28). Tendrá un monto máximo a emitir por US$2.000 millones, en licitaciones de US$150 millones y una segunda ronda por US$100 millones, según resaltaron desde Economía.

El nuevo bono formará parte del amplio menú de títulos que anunció ayer el equipo económico que ofrecerá en la licitación en pesos del este viernes, donde buscará canjear títulos por casi $8 billones.

El Tesoro no solo vuelve a incluir el conocido AO27, la novedad en el segmento de deuda en dólares pasa por el ofrecimiento de una nueva alternativa hard dollar más allá de este mandato presidencial: el AO28 con vencimiento en octubre de 2028. En este sentido, esta licitación se configura como la primera gran prueba del año de la capacidad del Gobierno de financiarse en el mercado local a un plazo más allá de 2027 y se verá la reacción del mercado financiero y el apetito que tenga para un título con vencimiento a esa fecha. Los inversores medirán el pulso respecto a nueva deuda más allá de 2027 y hoy que tan probable ven probable una relección de Milei.

"En esta línea, se trata de un experimento interesante para testear el apetito del mercado doméstico por extender duration, algo que, a nuestro juicio, eventualmente requerirá volver al mercado internacional. La incógnita pasa por si esta vez el Tesoro convalidará el premio respecto de los bonos del BCRA. Este punto será clave para el pricing del nuevo BONAR. En la comparación con el BOPREAL 1-B, que debería rendir en torno a 8,1%, estimamos que podría sumarse un margen de hasta 60 puntos básicos por el efecto mencionado. Tanto en este segmento como en el de pesos, aguardamos la reacción de esta rueda para reestimar los targets de tasas a licitar de cara a la licitación de mañana", destacó PPI.

Por su parte, Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, señaló que se busca un piso a la tasa en dólares. "Algo llamativo de la Licitación anunciada ayer es que se le pone un piso a la tasa del AO27, fijando como precio máximo a licitar los 1.015,33 dólares. Esto equivale a una tasa mínima aproximadamente de 5,4%", dijo.

"Posiblemente sea por dos razones. El primero, el Gobierno tiene interés en incentivar la llegada de dólares del colchón. Si la tasa comprime demasiado, resulta menos atractivo para ingresar nuevos ahorros al sistema", siguió el economista en redes sociales.

Y añadió: "El segundo, es previsible que el nuevo bono AO28 cotice con una tasa mayor, ya que vence en el próximo mandato presidencial y por ende tiene 'riesgo político'. Al fijar una tasa mínima para el AO27, el Gobierno pretende incentivar que, en vez de competir por tasa en el AO27, los inversores se vuelquen en parte al nuevo bono. Es un mejor resultado completar los 250 millones de cada uno que adjudicar 250 millones en el AO27 a una tasa menor al 5%, pero adjudicando muy poco al AO28".

"Esto, por supuesto, tiene un costo. El Estado decide pagar más tasa que la que el mercado está dispuesto a ofrecer. Sin embargo, se evalúa como más beneficioso poder extender los vencimientos más allá del 2027, evitando generar una situación de 'paredón de vencimientos' a fin de este mandato", cerró Machado.

El menú de instrumentos

Lecap y Boncap (títulos a tasa fija)

17/07/26 (S17L6) - nueva

Lecer y Boncer (instrumentos indexados a la inflación)

30/09/27 (TZXS7) - nueva

29/09/28 (TZXS8) - nueva

Tamar (Títulos atados a la tasa de los plazos fijos mayoristas)

26/02/27 (TMF27)

Dólar Linked (títulos atados a la evolución del dólar oficial)

30/06/28 (TZV28)

Hard Dólar (bonos en dólares)