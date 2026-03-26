Estrategia "Francella": Luis Caputo lanza un nuevo bono en dólares para blindar el pago de la deuda

La estrategia “Guillermo Francella ” de Luis “Toto” Caputo tendrá hoy su parada más difícil del año. El ministro de Economía, continuará con su idea de ejecutar el mecanismo del personaje que el actor argentino interpretó en la serie “EL Encargado” donde mostraba a su personaje Eliseo describiendo su sistema de ahorro peso por peso “uno arriba del otro”. El quinto piso del Palacio de Hacienda aplica ahora la misma idea para juntar los US$2.100 millones para conseguir los fondos necesarios para completar el pago de los US$4.200 millones el 9 de julio; y cerrar así el ejercicio 2026 de pago de deuda en divisas. Pero además avanzar ya en los vencimientos del 2021, cuando el país debe pagar unos US$ 21.000 millones de pasivo, dinero que debe liquidarse, además, en año electoral.

La estrategia Francella ya está siendo ejecutada a través del exitoso lanzamiento del Bonar 2027 (AO27), con el cual Caputo ya obtuvo unos US$500 millones. La novedad de hoy es que se pondrá en marcha la segunda y más arriesgada parte del plan, cuando se presente en sociedad el Bonar 2028 (AO28), un bono con las mismas características que su primo hermano AO27; pero con un detalle no menos, y más político que económico o financiero. Su vencimiento será el 31 de octubre del 2028, casi un año después que el país haya elegido al sucesor de Javier Milei; y a 10 meses se su asunción. Obviamente esta persona podría ser el propio Milei si se presenta a un segundo mandato o una persona que el actual jefe de Estado designe como sucesor. Pero también una persona de otro signo político. O algún o alguna ex aliado o aliada. La república y la democracia así funciona. Lo importante es que el bono que se emitirá hoy será el primero de la estrategia Francella para pagar deuda dentro de la gestión actual de Milei, pero cuyo compromiso deberá ser cumplido por el próximo o próxima Presidente o Presidenta. De ahí la importancia de seguir de cerca el resultado en cuanto a la tasa de interés (el AO27 rinde menos de 6% en dólares), y si consigue Caputo en la experiencia de hoy los U$S 150 millones anunciados, de un total de 2.000 millones de dólares que tendrá toda la serie en las sucesivas licitaciones que habrá hacia delante.

luis caputo foro de inversiones (1) Alf Ponce Mercado / MDZ Mientras tanto, también en el acto de hoy, habrá otra tanda de Bonar 2027. Hasta ahora, todo lo obtenido en las dos licitaciones ya concretadas de Bonar 2027 y las que vengan hacia delante, irá a una cuenta específica para el pago de los bonares y globales emitidos durante el gobierno de Alberto Fernández en la última reestructuración de deuda ejecutada durante la gestión de Martín Guzmán. Según las cuentas básicas del mercado, el Tesoro ya dispone de algo más de 2.000 millones de dólares para ese pago, con lo que debería conseguir unos US$2.300 millones más para cubrir el dinero a liquidar el 9 de julio; y despejar así las dudas que caen sobre la sanidad de la economía financiera del segundo semestre. La colocación de ayer podría ser así el primer paso, de varios más; para que Caputo pueda tomar el dinero faltante del propio mercado local de dólares, sin recurrir a la colocación de deuda a nivel internacional; algo complejo aún para la Argentina con un riesgo país que supera los 500 puntos básicos. Para tener en cuenta el panorama internacional, Paraguay colocó también ayer deuda por unos US$1.000 millones a una tasa de interés de 8% anual, siendo investment grade. Esto quiere decir que hoy Argentina pagaría dos dígitos. Un imposible.

Por esto cobra vida la especulación de profundizar, y acelerar, el camino que abrió Caputo ayer con el lanzamiento exitoso del Bonar 2027. Fundamentalmente por las características del bono y la evidente aceptación del mercado al experimento.

¿Cómo funciona este bono? Paga un 6% anual en dólares.

Los intereses se cobran todos los meses.

Devuelve todo el capital al final (en octubre 2027).

Tiene una duración aproximada de 20 meses. Se trata de un papel que genera un ingreso mensual en dólares, liquidado cada 30 días en cuentas comitentes de los particulares tenedores de la deuda, con lo que resulta un instrumento estable en el tiempo y previsible en el cumplimiento. El vencimiento cae justo en el mes de elecciones para elegir el sucesor de Javier Milei (o su continuidad), con lo que es de cobro garantizado. Nadie puede pensar en un impago de esta deuda, justo en los días en que el propio libertario se juega su continuidad.