Luis Caputo cruzó a Axel Kicillof por YPF: "El superávit energético nada tiene que ver con la expropiación"

El ministro de Economía, Luis Caputo , salió al cruce del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien sostuvo que el superávit energético actual se debe a la extatización de YPF .

Kicillof habló tras conocerse la decisión de La Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de Argentina y que que anuló el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska en contra de la expropiación de YPF.

"El superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de politica economica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno", apuntó Caputo en su cuenta de X.

"El superávit energético actual se debe puramente a las siguientes razones: 1. Recompusimos tarifas, de manera de dar la señal de precios correcta para incentivar la inversión y cancelamos la deuda heredada.2. Diseñamos el RIGI, justamente para garantizar la seguridad jurídica que el gobernador se cansó de desacreditar con la irresponsabilidad de sus actos", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Y agregó: "Gracias a estas medidas, la reversión de déficit a superávit energético, se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada. Todas las petroleras están invirtiendo ahora miles de millones de dólares, y son todas empresas privadas. De hecho, la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas".

En consideración del funcionario, "el kirchnerismo hubiera continuando con tarifas pisadas, generando un mega déficit fiscal, financiado con una mega emisión, generando una mega inflación. Mucho menos se les hubiera ocurrido diseñar un RIGI".

"La única realidad, es que la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente, costándole al país decenas de miles de millones dólares en exportaciones no concretadas. Lo que dice el gobernador es tan alocado, que solo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos", cerró Caputo.

YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska en contra de la expropiación de YPF y sentenció a favor de Argentina.

Los jueces señalaron que el estatuto de una empresa, en este caso YPF, "no puede estar por encima de la Ley Pública". Así, el uno de los fudnamentos coincide con la psotura que planteó en su momento Kicillof, y que siguió como defensa de la Argentina en el caso durante todos los gobiernos a través de la Procuración del Tesoro.

De esta manera, el país no deberá pagar US$16.000 millones que se habían impuesto inicialmente por la jueza neoyorkina, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario.