Detuvieron al hombre que atacó a una influencer y a su hijo en Palermo por ser judíos

Mariano Andrés Corera fue acusado de tentativa de homicidio tras agredir a la influencer Michelle Imán Schmukler y su hijo de ocho meses.

La influencer denunció el hecho de violencia y su familia la acompañó.

Mariano Andrés Corera fue detenido tras agredir a la influencer Michelle Imán Schmukler y a su hijo de ocho meses en un ataque de odio antisemita. La agresión ocurrió el fin de semana pasado, y el atacante fue imputado por "tentativa de homicidio" en el marco de una causa que quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

La víctima relató el episodio a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que se encontraba en el patio de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Palermo, junto a su bebé cuando Corera le tiró un fierro. Según su testimonio, el agresor la insultó por ser judía.

“Escuché que hay una persona diciendo: ‘Judía, judía, judía. Ahora tenés un hijo judío... ¡Qué asco!’”, explicó Michelle en el video.

Mirá el video de la denuncia tras el ataque antisemita Ataque Antisemita En Palermo Tras el ataque, su esposo, Idán, llamó a la policía e incluso confrontó al agresor, quien admitió su culpabilidad, aunque lamentó no haber tenido mejor puntería.

El temor de Michelle Schmukler fue evidente en su relato, ya que expresó sentirse vulnerable debido a que el agresor sigue residenciado en el mismo edificio. "Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad", manifestó, destacando la sensación de inseguridad que persiste en su entorno.