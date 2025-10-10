Detuvieron al hombre que atacó a una influencer y a su hijo en Palermo por ser judíos
Mariano Andrés Corera fue acusado de tentativa de homicidio tras agredir a la influencer Michelle Imán Schmukler y su hijo de ocho meses.
Mariano Andrés Corera fue detenido tras agredir a la influencer Michelle Imán Schmukler y a su hijo de ocho meses en un ataque de odio antisemita. La agresión ocurrió el fin de semana pasado, y el atacante fue imputado por "tentativa de homicidio" en el marco de una causa que quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
La víctima relató el episodio a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que se encontraba en el patio de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Palermo, junto a su bebé cuando Corera le tiró un fierro. Según su testimonio, el agresor la insultó por ser judía.
“Escuché que hay una persona diciendo: ‘Judía, judía, judía. Ahora tenés un hijo judío... ¡Qué asco!’”, explicó Michelle en el video.
Tras el ataque, su esposo, Idán, llamó a la policía e incluso confrontó al agresor, quien admitió su culpabilidad, aunque lamentó no haber tenido mejor puntería.
El temor de Michelle Schmukler fue evidente en su relato, ya que expresó sentirse vulnerable debido a que el agresor sigue residenciado en el mismo edificio. "Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad", manifestó, destacando la sensación de inseguridad que persiste en su entorno.
El Ministerio de Seguridad, a través de su titular Patricia Bullrich, confirmó la detención de Corera, quien ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio. La justicia avanza en la investigación, mientras que el hecho pone en evidencia la preocupante presencia de ataques antisemitas en el ámbito urbano.