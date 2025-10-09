Así estará el tiempo este viernes 10 de octubre en todo el país
El tiempo del viernes 10 de octubre muestra sol en el norte, nubosidad variable en el centro y lluvias aisladas en el sur del país.
El mapa del tiempo de este viernes 10 de octubre presenta una jornada con condiciones diversas a lo largo del país. El norte argentino disfruta de un día soleado y templado, mientras que el centro y el sur muestran un cielo más cubierto y algunas lluvias aisladas hacia el extremo austral.
En las provincias del norte, como Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, el sol será protagonista durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables y no se prevén precipitaciones, lo que favorece una jornada estable y cálida.
El mapa del tiempo para este viernes 10 de octubre
En el centro del país, las condiciones son más variables. Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis registran intervalos nubosos, con un leve descenso de temperatura respecto a los días anteriores. En Buenos Aires y La Pampa, el tiempo se presenta parcialmente nublado, con presencia de viento moderado del sur.
En el sur, el panorama cambia. La Patagonia muestra un incremento de la nubosidad, especialmente en Chubut y Santa Cruz, donde se prevén chaparrones aislados. En Tierra del Fuego, el tiempo se mantiene inestable, con lluvias y lloviznas persistentes acompañadas de bajas temperaturas.