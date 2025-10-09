El tiempo del viernes 10 de octubre muestra sol en el norte, nubosidad variable en el centro y lluvias aisladas en el sur del país.

Así estará el tiempo este viernes 10 de octubre en todo el país.

El mapa del tiempo de este viernes 10 de octubre presenta una jornada con condiciones diversas a lo largo del país. El norte argentino disfruta de un día soleado y templado, mientras que el centro y el sur muestran un cielo más cubierto y algunas lluvias aisladas hacia el extremo austral.

En las provincias del norte, como Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, el sol será protagonista durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables y no se prevén precipitaciones, lo que favorece una jornada estable y cálida.

El mapa del tiempo para este viernes 10 de octubre En el centro del país, las condiciones son más variables. Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis registran intervalos nubosos, con un leve descenso de temperatura respecto a los días anteriores. En Buenos Aires y La Pampa, el tiempo se presenta parcialmente nublado, con presencia de viento moderado del sur.